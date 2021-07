Watersnood Limburg: zo heeft de situatie zich tot nu ontwikkeld

Arcen vanochtend - ANP / Hollandse Hoogte / Jeffrey Groeneweg

De nacht is in Limburg verlopen zonder meldingen van grote overstromingen of andere incidenten. Een deel van de duizenden geëvacueerde inwoners mag terug naar huis, maar het merendeel nog niet. Hieronder lees je een overzicht van de belangrijkste maatregelen en ontwikkelingen.

Meerssen De duizenden inwoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle die gisteren geëvacueerd zijn, mogen sinds 06.00 uur terug naar hun huis. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg meldt dat de situatie veilig is bevonden. De veiligheidsregio raadt alle terugkerende bewoners aan hun huis goed te controleren op waterschade.

Het risicogebied in de gemeente Meerssen - NOS

De reden voor de ontruiming was een zogenoemde wel in de dijk achter het Julianakanaal in de gemeente Meerssen. Een wel is een plek waar water en zand door de dijk komt, maar niet zo extreem als bij een lek. Deze bewoners in Geulle filmden gisteren hoe het er in zijn huis uitzag na het hoogwater:

Tot je middel in het water in woonkamer in Geulle: 'Ongelofelijk zeg' - NOS

Roermond De duizenden inwoners van deze stad die donderdag en vrijdag zijn geëvacueerd kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Volgens de laatste verwachtingen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord houdt het extreem hoge waterpeil nog aan tot zondagmorgen 06.00 uur. De vrees is dat het lang aanhoudende hoogwater tot schade leidt aan dijken en kades. De gemeente Roermond laat weten dat vanmorgen vroeg de Andersonweg is afgesloten vanwege wateroverlast en een onveilige verkeerssituatie. Defensie is ter plekke bezig met het plaatsen van zandzakken.

Militairen helpen in Roermond met verhogen van de dijken - NOS

Peel en Maas Delen van de dorpen Baarlo en Kessel zijn gisteravond op last van de gemeente ontruimd. In het gebied geldt een noodverordening: alleen hulpverleners mogen in het gebied aanwezig zijn. De verwachting is dat het hoogwater meerdere dagen aanhoudt en de evacuatie meerdere dagen in beslag neemt, schrijft de gemeente. Venlo De hoogwaterpiek in Venlo en Blerick duurt naar verwachting van zaterdagmorgen 05.00 uur tot zondagavond 19.00 uur. Dat meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord op basis van de laatste berekeningen. Aanvankelijk werd het piekmoment enkele uren eerder verwacht. Vrijdag werd ruim 10.000 inwoners van de gemeente opgedragen hun huis te verlaten. Volgens burgemeester Scholten hebben duizenden gehoor gegeven aan die oproep. "Maar er zijn ook mensen die gezegd hebben: we nemen het risico en blijven in ons huis."

De gebieden rond Venlo die worden geëvacueerd - NOS

Ook delen van Arcen, Lomm, Velden, Tegelen, Steyl, Belfeld en Hout-Blerick zijn ontruimd uit voorzorg. Ook alle patiënten het ziekenhuis VieCuri in Venlo zijn veilig overgebracht naar andere ziekenhuizen. In Arcen hebben vrijwilligers vannacht zandzakken gevuld en gelegd:

Vrijwilligers bouwen nooddijk in Arcen: 'We hebben dit nog nooit meegemaakt' - NOS

Venray In de gemeente Venray, verderop stroomafwaarts, verwacht de veiligheidsregio niet dat de Maas over de dijk komt. Er geldt een noodverordening voor de dorpen Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren, maar evacuaties zijn volgens de gemeente vooralsnog niet aan de orde. Wel is de bewoners van 22 woningen die buitendijks liggen verzocht om te vertrekken. Ook zijn campings langs de rivier ontruimd. Bergen Aan de overkant van de Maas bij Venray, in de gemeente Bergen, geldt een dringend evacuatie-advies voor inwoners van Bergen (Nieuw Bergen niet), Aijen, Well, Wellerlooi en Heukelom. In deze gebieden kan volgens de berekeningen wateroverlast ontstaan, stelt de gemeente. Burgemeester Pelzer: "Wanneer u besluit om in uw huis te blijven, doet u dat voor eigen risico, op eigen verantwoording." Situatie Duitsland In het overstromingsgebied in Duitsland is het dodental verder opgelopen. Alleen al in de regio Ahrweiler in de deelstaat Rijnland-Palts zijn zeker negentig slachtoffers gevallen, melden de autoriteiten. Ook zijn daar ruim 600 mensen gewond geraakt. Gisteravond stond het dodental in Rijnland-Palts nog op 65. In het noordelijker gelegen Noordrijn-Westfalen zijn zeker 43 doden.

De gebieden in Duitsland die zwaar zijn getroffen door de watersnood - NOS

Vanuit heel Duitsland komt hulp op gang voor de getroffen regio's. Ook het Amerikaanse leger, dat nog bases heeft in Rijnland-Palts, helpt mee. Verslaggever Thomas Spekschoor is in het rampgebied in de regio Ahrweiler. Hij maakte daar deze bijzondere reportage: