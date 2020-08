Lichaam gevonden bij zoekactie naar drenkeling in water Sevenum

Bij een zoekactie naar een drenkeling in de recreatieplas van camping De Schatberg in Sevenum is vanmiddag een lichaam gevonden.

De politie vermoedt dat het gaat om het lichaam van een Poolse man die sinds zaterdag werd vermist. Zijn identiteit is nog niet officieel vastgesteld.

Zaterdag zochten brandweerlieden met waadpakken in ondiepe delen van de plas. Later die dag werd een sonarboot ingezet. De dag erna werd er ook gezocht met politiehonden en een specialistisch duikteam. De begroeiing van de bodem van het meertje bemoeilijkte de zoekactie, schrijft 1Limburg.