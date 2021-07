Aanklacht tegen militairen El Salvador voor moord op IKON-journalisten

Een mensenrechtenorganisatie heeft bij een rechter in El Salvador een aanklacht ingediend tegen 26 militairen wegens moord op vier Nederlandse journalisten in 1982. In de aanklacht staat dat kolonel Reyes Mena samen met zijn manschappen een hinderlaag heeft opgezet, die de vier Nederlanders fataal werd. De journalisten werkten aan een documentaire voor de IKON over de bloedige burgeroorlog die El Salvador in de jaren 80 in zijn greep hield.

"De nabestaanden hebben recht op de waarheid en op gerechtigheid", zei de directeur van de mensenrechtenorganisatie Fundacion Comunicandonos tegen persbureau Reuters. Het Salvadoraanse leger heeft niet op de aanklacht gereageerd.

Opgewacht en vermoord

De journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag waren op 17 maart 1982 samen met revolutionaire strijders van het FLMN op weg naar het guerrillagebied waar ze wilden filmen, toen ze door militairen van het regeringsleger werden opgewacht en doodgeschoten. De zaak wekte grote verontwaardiging in Nederland.

Al bijna veertig jaar blijven pogingen om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen zonder resultaat. Afgelopen maart besloot de mensenrechtenorganisatie om de zaak niet via het Openbaar Ministerie maar via de rechter te spelen. Dat is nu gebeurd. Maar ook hierbij is onduidelijk of de aanklacht ergens toe leidt. Correspondent Marc Bessems zegt hierover: "Er zit weer beweging in een zaak waar al bijna veertig jaar nauwelijks beweging in zit. Maar de vraag is of justitie in El Salvador deze keer er ook echt iets mee doet."