Opnieuw grote cokevangst in Rotterdamse haven: ruim 1500 kilo

Voor de tweede keer deze week is in de Rotterdamse haven een grote partij cocaïne onderschept. Vanmiddag trof de douane 1543 kilo cocaïne met een straatwaarde van 115 miljoen euro aan, verspreid over twee partijen.

De grootste lading cocaïne zat verstopt in een container met ananassen en was onderweg van Costa Rica naar een bedrijf in Duitsland. In een ander container, volgeladen met bananen uit Ecuador, vond de douane de andere partij cocaïne. De bedrijven voor wie de lading bestemd was, hebben vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken, denkt het Openbaar Ministerie.

Gisternacht werd al ruim 3000 kilo cocaïne onderschept, verstopt tussen de bananenpuree. Dat was een van de grootste vangsten in de Rotterdamse haven ooit gedaan. Ook werd vandaag bekend dat de afgelopen maanden twaalf medewerkers van een Rotterdams containerbedrijf zijn gearresteerd omdat ze aan cokesmokkel zouden hebben meegewerkt.

Topje van de ijsberg

In heel 2020 werd ruim 40.000 kilo cocaïne opgespoord in containers in de Rotterdamse haven, zo'n 7000 meer dan in 2019. Volgens onderzoekers is dat slechts een topje van de ijsberg. Slechts een klein deel van de 7,5 miljoen containers die Rotterdam jaarlijks passeren, wordt gecontroleerd.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, gaat alle zaken verder onderzoeken. De onderschepte cocaïne is vernietigd.