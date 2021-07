Ten Hag test jeugd, maar routinier Haller bezorgt Ajax oefenzege op Anderlecht

Sébastien Haller - Pro Shots

Op de dag dat Ajax de komst van Steven Berghuis bekend maakte oefenden de Amsterdammers tegen Anderlecht. Veel jeugdspelers kwamen in actie, maar het was uiteindelijk de routinier Sébastien Haller die Ajax vrijdag de zege bezorgde in België (0-2).

Vooraf kondigde Anderlecht de wedstrijd tegen Ajax aan als 'Galamatch', maar vanwege de watersnood in België besloot de club het over een andere boeg te gooien. Er was een minuut stilte vooraf en Ajax en Anderlecht stelden hun shirts beschikbaar voor een veiling voor de slachtoffers van het noodweer. Jeugd krijgt de kans Ajax bevindt zich in de derde week van de voorbereiding. Voor trainer Erik ten Hag is het, nu alle internationals nog op vakantie zijn, de uitgelezen periode om te kijken welke talenten kunnen aanhaken bij de eerste selectie.

Kenneth Taylor in actie tegen Anderlecht. - Pro Shots

Sinds Ten Hag trainer is bij Ajax stroomt er iedere voorbereiding wel een paar spelers door uit de jeugdopleiding. Denk bijvoorbeeld aan Noussair Mazraoui, Sergiño Dest, Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Bryan Brobbey en Devyne Rensch. Ten Hag liet zich dit trainingskamp al positief uit over vleugelaanvaller Christian Rasmussen, maar ook Kenneth Taylor, Youri Baas en Kian Fitz-Jim worden nadrukkelijk in de gaten gehouden.

Haller op schot Tegen Anderlecht gaf hij wederom veel talenten speeltijd, maar het was routinier Haller die Ajax de 2-0 zege bezorgde. In de openingsfase kopte de Franse spits een goede voorzet van Dusan Tadic tegen de touwen. In de tweede helft was Haller het eindstation van een goede aanval van de Amsterdammers. Hij schoot de bal vervolgens diagonaal achter doelman Hendrik Van Crombrugge.

Sébastien Haller schiet de 2-0 binnen tegen Anderlecht - Pro Shots

Bij Ajax viel Mohammed Kudus uit met een blessure. Neres en Danilo zaten vanwege medische redenen niet bij de selectie, zo meldde de club. Oostenrijk Ajax speelt op 24 juli de volgende vriendschappelijke wedstrijd tegen Bayern München in de Allianz Arena. Daarna reist de selectie door naar het Oostenrijkse Bramberg voor het tweede trainingskamp. Er volgen ook nog oefenwedstrijden tegen RB Leipzig (31 juli) en Leeds United (4 augustus). Dan zal ook duidelijk worden welke talenten Ten Hag hebben overtuigd de afgelopen weken.

Doelman Scherpen verkast naar Brighton Kjell Scherpen vervolgt zijn carrière in de Premier League. De 21-jarige doelman tekent een contract bij Brighton & Hove Albion. De doelman kwam in de zomer van 2019 over van FC Emmen. Hij maakte op 16 december 2020 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd Ajax-FC Utrecht (5-4). Scherpen speelde bij Ajax in totaal vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Hij wordt bij Brighton & Hove Albion de ploeggenoot van Joël Veltman.