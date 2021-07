Hoge Raad zet streep door belastingtruc bij overname Hunkemöller

De Franse investeringsmaatschappij PAI heeft het Nederlandse belastingrecht misbruikt bij de overname in 2011 van de lingerieketen Hunkemöller. Door een truc van de Fransen kon het bedrijf miljoenen aan belasting ontwijken. Dat mocht niet, oordeelt de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege bekrachtigt daarmee het vonnis van het gerechtshof in deze zaak.

Door dit definitieve oordeel weten nu ook andere investeerders dat deze belastingtruc in strijd is met de wet.

27 miljoen euro

PAI leende bij de overname van Hunkemöller ruim 60 miljoen euro aan de lingerieketen. Door de hoge rente over die lening werd het bedrijf op papier verlieslatend. Daardoor hoefde het geen winstbelasting te betalen in Nederland. Over de renteopbrengst hoefde PAI bovendien geen belasting te betalen in Frankrijk.

Eerder oordeelde het hof al dat die lening geen enkel doel had, behalve het ontlopen van belasting. De Hoge Raad sluit zich daar bij aan. Over de eerste drie boekjaren na de overname trok Hunkemöller 27 miljoen euro aan rente af van de winst.

PAI moet de verschuldigde belasting alsnog betalen.

Volgens zakenkrant FD is PAI niet de enige private equity-investeerder die deze constructie opzette. Ook andere opkoopfondsen zouden bedrijven die ze kopen vaak volstoppen met leningen om zo belasting te ontwijken.