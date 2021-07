Twaalf havenwerkers Rotterdam aangehouden voor cokesmokkel

De politie heeft de afgelopen maanden twaalf medewerkers van een containerbedrijf in de Rotterdamse haven gearresteerd. Ze worden ervan verdacht dat ze cocaïne uit lege containers haalden. Ook zouden ze hun kennis over de haven hebben misbruikt om de in- en doorvoer van coke mogelijk te maken.

De verdachten, tien mannen en twee vrouwen, zijn tussen de 21 en 54 jaar. Ze komen allemaal uit de omgeving van Rotterdam.

De mannen en vrouwen werden in juni en juli aangehouden. Van hen zitten er elf nog vast. De twaalfde is vrijgelaten, maar geldt nog wel als verdachte.