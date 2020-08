Open training Feyenoord maakt duidelijk: niét zingen en juichen wordt moeilijk

Steven Berghuis ontbrak woensdag nog. De aanvoerder is herstellende van een longinfectie en traint nog apart van de groep. Ook Justin Bijlow, Luis Sinisterra, Tyrell Malacia en aanwinst Christian Conteh waren niet aanwezig op het veld van De Kuip.

Meteen werd dus al duidelijk dat de voorgenomen maatregelen van het kabinet om de coronacrisis te beteugelen in het betaald voetbal lastig te hanteren zijn. Supporters mogen niet schreeuwen en zingen in de stadions, maar bij de opkomst van de spelersgroep woensdagochtend werd luidkeels het clublied gezongen.

Onder luid gezang van zo'n 1.800 supporters heeft Feyenoord z'n eerste openbare training afgewerkt in De Kuip. Om 11.00 uur betrad trainer Dick Advocaat samen met zijn staf het veld, gevolgd door de selectie van de Rotterdammers.

Feyenoord speelt zondag in eigen huis een oefenwedstrijd tegen stadsgenoot Sparta. Of daar supporters bij aanwezig kunnen zijn is nog niet duidelijk. De club heeft aangegeven de richtlijnen van de overheid en het RIVM te volgen en daarom 7.000 fans toe te willen laten.

Maar de Rotterdamse gemeenteraad moet daar nog een besluit over nemen. De verwachting is dat dat donderdag gebeurt.