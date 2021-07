Rutte bezoekt watersnoodgebied, ziet link met klimaatverandering

Rutte maakte zijn opmerkingen op de Maaskade in Venlo. Later vanavond bezoekt hij ook andere plaatsen die getroffen zijn door de watersnood.

"Gelukkig zijn er hier nog geen dodelijke slachtoffers zoals in België of Duitsland. Laten we hopen dat dat ook niet gebeurt", aldus Rutte.

Demissionair premier Rutte noemt de overstromingen in Limburg "verschrikkelijk" en "heftig". Rutte, die in Limburg is om de situatie op verschillende plekken te bekijken, zegt dat de overstromingen hem "heel erg aangrijpen". Ook zegt hij onder de indruk te zijn van het werk van de vele hulpverleners.

Rutte noemt de situatie "heel extreem". Maar hij vindt het "niet passen" om nu stellige uitspraken te doen. "We zullen allemaal moeten bekijken hoe het kan dat in de gebieden waar het nu speelt zo lang zo veel water kan komen."

Op de vraag of de gebeurtenissen in Limburg, Duitsland, en België in het licht van klimaatproblemen moeten worden gezien, zei Rutte: "Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Hier is echt iets aan de hand."

Duitse politici legden gisteren ook een link tussen de overstromingen in het westen van Duitsland en het klimaat. Onder meer bondskanselier Merkel uitte haar zorgen over de klimaatverandering.

De wet wordt toegepast in gevallenindien de schade zo groot is dat verzekeringsmaatschappijen de kosten mogelijk niet kunnen dragen. Er moet wel eerst worden vastgesteld dat de schade het gevolg is van overmacht - en dat heeft het kabinet nu gedaan.

Dat betekent dat het kabinet de Wet tegemoetkoming bij schade in werking stelt. Op die manier krijgen gedupeerden snel duidelijkheid of hun schade (deels) wordt vergoed door de overheid, als daarover niets in hun polis staat.

De premier riep mensen nog eens op niet uit nieuwsgierigheid naar het rampgebied te komen.

Rutte zei in Limburg vooral te "willen luisteren". "We moeten laten zien dat we in Nederland schouder aan schouder staan. De veerkracht die ik hier in Limburg zie, daar kunnen we nog wat van leren."

Rutte sprak in Venlo onder meer met ondernemers die eerder al door de coronacrisis getroffen werden. " Dat is zo ongelofelijk triest", zei de premier. "Eigenlijk zijn er nu drie rampen. Eerst was er corona, nu deze overstromingen, en straks moeten alle mensen aan de slag met het opruimen en herstellen. Het is ramp na ramp na ramp. Maar we zullen Limburg niet in de steek laten."