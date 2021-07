Vier op vijf positieve tests door besmettelijkere deltavariant

Meer dan vier op de vijf positieve coronatests komen door de besmettelijkere deltavariant. Dat meldt het RIVM. Twee weken geleden ging het nog om twee derde van de positieve tests.

In juni toonde het RIVM nog een grafiek in de Tweede Kamer waaruit de verwachting sprak dat nu, half juli, maximaal 65 procent van de positieve tests van de deltavariant afkomstig zou zijn. In de meest gunstige omstandigheden zou dat zelfs minder dan een kwart zijn.

"Dat komt doordat als je met weinig data werkt, de onzekerheden nog groot zijn", zegt viroloog Chantal Reusken van het RIVM. "Maar deze cijfers zijn op zichzelf niet onverwacht."

In eerste instantie voorspelde het RIVM dat twee weken geleden de helft van de positieve tests door de delta-variant zou zijn veroorzaakt, maar dat was toen dus al twee derde. Volgens de instantie valt dat binnen de onzekerheidsmarge.