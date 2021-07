Watersnood Limburg: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij

De Maas bij Roermond, vanmiddag - ANP

Op verschillende plaatsen in Limburg worden bewoners geëvacueerd en gelden noodverordeningen vanwege de watersnood. In dit artikel geven we je een overzicht van de belangrijkste maatregelen, van Meerssen in het zuiden tot Bergen in het noorden. Helemaal onderaan vind je een kaart met de hoogwaterstanden in de Maas.

Meerssen In de gemeente Meerssen ontstond aan het begin van de middag een gat in de dijk langs het Julianakanaal. Bewoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle moesten zo snel mogelijk hun huis uit. Rond 16.30 uur meldde de veiligheidsregio dat het lek in de dijk provisorisch is gedicht. Maar het gevaar voor een echte doorbraak is nog niet geweken, dus de evacuatie-orders blijven van kracht. Het gaat om dit gebied vlak boven Maastricht:

Het risicogebied in de gemeente Meerssen - NOS

Roermond Voor inwoners van de Roermondse wijken Hambeek-Noord en -Zuid geldt sinds 07.00 uur vanochtend het zeer dringende verzoek tot evacuatie. Bewoners van 550 huizen werden door politieagenten met megafoons gewekt. Zo zag de omgeving van Roermond er aan het eind van de ochtend uit:

Vanuit de lucht: camping bij Roermond opgeslokt door de Maas - NOS

Peel en Maas De gemeente vraagt inwoners van delen van de dorpen Baarlo en Kessel uiterlijk 18.00 uur hun huis te verlaten. Venlo De piek van het hoogwater in de Maas bij Venlo wordt komende nacht rond 03.00 uur verwacht. Daarom moeten ruim 10.000 inwoners van de gemeente vanaf 18.00 uur hun huis uit. Niet alleen grote delen van Venlo worden ontruimd, ook van Arcen, Lomm, Velden, Tegelen, Steyl, Belfeld en Hout-Blerick. Ook alle patiënten van het VieCuri-ziekenhuis worden naar andere ziekenhuizen gebracht. De gemeente houdt zelf een liveblog bij over de actuele situatie.

De gebieden rond Venlo die worden geëvacueerd - NOS