Verstappen draait warm voor kwalificatie sprintrace met snelste tijd

Voor Max Verstappen is het eerste raceweekend 'nieuwe stijl' begonnen met de snelste tijd in de eerste vrije training. De Red Bull-coureur hield op het circuit van Silverstone Lando Norris en Lewis Hamilton, zijn grote concurrent in de strijd om het wereldkampioenschap, achter zich.

De Nederlander zette een tijd van 1,27.035 op de klokken en was daarmee 0,779 sneller dan Norris en 0,780 dan Hamilton.

Nieuwe opzet

De Grand Prix van Groot-Brittannië kent een totaal andere opzet dan de voorgaande negen grands prix dit seizoen. Op vrijdag is er één vrije training en volgt er later, om 19.00 uur, een kwalificatie voor de sprintrace.

Op zaterdag staat de tweede vrije training op het programma gevolgd door de sprintrace. Deze korte race over ongeveer honderd kilometer dient als kwalificatie voor de hoofdrace van zondag, maar er zijn ook WK-punten te verdienen. Drie voor de winnaar, twee voor de nummer twee en een punt voor de coureur die als derde finisht.

"Met het nieuwe format is het moeilijk om de auto optimaal af te stellen omdat er maar één training voor zit", zei Verstappen donderdag over de nieuwe opzet.

"Ik vind het wel fijn dat we iets minder trainen voor we gaan kwalificeren. Kwalificatie is nu meer een sprong in het diepe. Tijdens de training is er weinig tijd om aan te passen wat op de fabriek in de simulator is gedaan. Ik hoop dat het werk goed is gedaan en dat de auto meteen goed ligt."