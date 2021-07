Hamilton troeft op thuiscircuit Verstappen af en pakt P1 voor sprintrace

Lewis Hamilton in actie op het circuit van Silverstone - Reuters

Max Verstappen is het eerste raceweekend 'nieuwe stijl' begonnen met de snelste tijd in de eerste vrije training en een tweede startpositie voor de sprintrace van zaterdag. De Red Bull-coureur moest op het circuit van Silverstone alleen Mercedes-coureur Lewis Hamilton voor zich dulden. In de eerste vrije training had Verstappen de toon gezet door de snelste tijd neer te noteren en de concurrentie ver voor te blijven. De Nederlander kwam tot een tijd van 1,27.035 en was daarmee 0,779 seconden sneller dan Norris en 0,780 sneller dan Hamilton. In de kwalificatie voor de sprintrace, die zaterdag op het programma staat, kwam Hamilton een stuk beter voor de dag. Verstappen was in de eerste sessie maar 35 duizendsten sneller dan de Brit en Hamilton bleef zelf in de tweede sessie Verstappen bijna drie tienden voor.

In de beslissende derde sessie deelde Hamilton de eerste tik uit door twee tienden sneller te zijn dan Verstappen. Even later verbeterde Verstappen zijn tijd, maar kwam hij uiteindelijk 75 duizendsten te kort. "De auto zag er goed uit, maar ik had veel onderstuur. Dus ik kon de bochten niet goed aanvallen", oordeelde Verstappen na afloop. "Het voelt een beetje raar omdat volle bak kwalificeren niet zoveel betekent nu. Maar heb veel vertrouwen in de race." Een eervolle vermelding was er voor de Engelsman George Russell, die op zijn thuiscircuit de achtste tijd neerzette, zijn beste kwalificatieresultaat in een Williams. Russell viel vorig seizoen tijdens de Grand Prix van Sakhir in Bahrein in voor de zieke Hamilton bij het team van Mercedes. Toen zette hij de tweede tijd neer in de kwalificatie.

GP van Groot-Brittannië bij de NOS De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is vanaf 18.00 uur te zien in de lange Touruitzending op NPO 1.

Nieuwe opzet De Grand Prix van Groot-Brittannië kent een totaal andere opzet dan de voorgaande negen grands prix dit seizoen. Op vrijdag was er één vrije training en later volgde een kwalificatie voor de sprintrace. Op zaterdag staat de tweede vrije training op het programma gevolgd door de sprintrace. Deze korte race over ongeveer honderd kilometer dient als kwalificatie voor de hoofdrace van zondag, maar er zijn ook WK-punten te verdienen. Drie voor de winnaar, twee voor de nummer twee en een punt voor de coureur die als derde finisht. Later dit seizoen wordt deze opzet nog twee maal toegepast.

Max Verstappen in actie op Silverstone - AFP