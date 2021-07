Nederlander in Duits rampgebied zocht supermarkt, maar kon 'm niet meer vinden

Je 'ziet' overal water, maar wat Andrea Walraven-Thissen vooral opvalt, is hoeveel water je 'hoort'. "We wonen op een helling, en overal om je heen hoor je stromend water", vertelt ze aan Nieuwsuur. "En je ruikt het. Alles ruikt muf en vochtig, alsof je een oude caravan uit de stalling haalt."

Andrea Walraven-Thissen is een in Nederland geboren crisishulpverlener die al jaren in de Eifel woont met haar man, in de buurt van de plaats Blankenheim, midden in het getroffen gebied. Haar werk is normaal het direct bijstaan van mensen die een extreme gebeurtenis hebben meegemaakt. Nu zit ze er zelf middenin: in Duitsland vielen al meer dan 100 doden en veel mensen worden nog vermist.

Ze vertelt het tegen Nieuwsuur via een Skypeverbinding, en dat is volgens haar nogal een wonder. "Het internet werkt hier inmiddels soms wel en soms niet. Dus het is maar de vraag of het lukt om te communiceren."