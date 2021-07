Groenland beëindigt boren naar olie en gas vanwege klimaatverandering

Groenland maakt een einde aan de zoektocht naar olie en gas op het eiland. De overheid geeft geen vergunningen meer uit voor proefboringen naar de grote ongebruikte olievelden onder Groenland. "De prijs van olie-extractie is te hoog", schrijft het ministerie van minerale grondstoffen.

Daarmee verwijst het ministerie naar de economische prijs, maar vooral ook naar de prijs voor het milieu. "Deze stap is genomen in het belang van onze natuur, onze visserij, onze toerismesector en om ons te concentreren op duurzame kansen"

"De overheid van Groenland neemt klimaatverandering serieus", zegt Kalistat Lund, minister van landbouw, energie en milieu. "We zien de consequenties elke dag in ons land, en we zijn klaar om bij te dragen aan wereldwijde oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan." De overheid wil nu investeringen voor waterkracht aantrekken.

Shell

Groenland beschikt over grote ongerepte olie- en gasvelden. Volgens Amerikaanse schattingen zou het om 17,5 miljard onontdekte vaten olie gaan en 148 biljoen kubieke meter gas.

Er worden al 50 jaar proefboringen gedaan om deze grote reserves te gaan exploiteren. Ook Shell was in het verleden betrokken bij boringen op Groenland. Tot grootschalig oppompen van olie kwam het nooit.

Groenland is ook bezig met een verbod op het zoeken naar uranium en het delven ervan. Ook hierbij spelen milieuoverwegingen.