De uitzending van 16 juli

Watersnood in Limburg, Duitsland en België

De overstromingen blijven voor enorme problemen zorgen in Nederland, maar ook elders. In Duitsland zijn veel mensen om het leven gekomen, en veel worden nog vermist. Nieuwsuur neemt er een kijkje. En wat gaat er de komende tijd gebeuren in Nederland? We gaan langs bij Rijkswaterstraat voor een overzicht.

Volg de laatste ontwikkelingen via het liveblog van de NOS: