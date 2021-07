Na trainingskamp in Kamogawa 'gaat het echt beginnen' voor Oranjevrouwen

De voorbereidingsdagen in Japan zijn Sarina Wiegman goed bevallen. "Ik ben blij dat we hier al een tijdje zitten", zei de bondscoach. "We hebben kunnen wennen aan de omstandigheden en een trainingswedstrijd kunnen spelen. We liggen op koers."

'Ze zijn zo lief", zei Daniëlle van de Donk over de organisatie van het trainingskamp. "We voelen ons hartstikke welkom. Alles wat we willen, wordt mogelijk gemaakt. We zijn heel blij dat we hier mogen zijn. Het is genieten, maar we weten ook dat zodra we die andere bubbel ingaan, het echt gaat beginnen.'

Lieke Martens kijkt uit naar het toernooi, maar gaat de fans die vanwege de coronaregels ontbreken, missen. "Als jong meisje keek ik naar de Olympische Spelen en nu sta ik er zelf", zei Martens. "Jammer dat we het niet kunnen delen met fans en familie, maar we hopen en verwachten die steun uit Nederland te krijgen."