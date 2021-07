Leerling in zijn been geschoten op middelbare school in Uden

Op een middelbare school in Uden is een leerling in zijn been geschoten met een luchtdrukwapen. Hij raakte lichtgewond. Twee jongens zijn aangehouden. Het incident gebeurde tijdens een les lichamelijke opvoeding op de sportvelden van de school.

De verdachten zijn waarschijnlijk rond de 15 jaar oud. De jongens zijn meegenomen naar het politiebureau en worden daar verhoord.

"Er is van buiten het schoolterrein geschoten", zegt Ad van Kemenade, bestuurder van het Udens College tegen Omroep Brabant. Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat er een conflict was tussen de verdachten en het slachtoffer.

klasgenoten opgevangen

De klasgenoten van het slachtoffer zijn opgevangen in de school. "We hebben de ouders van het slachtoffer geïnformeerd. We vangen de leerlingen in de school op met onze eigen professionals en eventueel is er ook slachtofferhulp beschikbaar", zegt Van Kemenade.