Volop evacuatievoorbereidingen in Noord-Limburg, gat Meerssen gedicht

Dronefoto van het Limburgse Aasterberg, waar de Maas buiten haar oevers is getreden - ANP

In het Zuid-Limburgse Meerssen hebben militairen met zandzakken het gat in de dijk bij het Julianakanaal gedicht. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wil dit niet zeggen dat het gevaar is geweken. Nu wordt onderzocht of de dijk na de ingreep voldoende stabiel is. Eerder vanmiddag werd het gat in de dijk ontdekt, en werd er gevreesd voor een dijkdoorbraak. Bewoners van Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle in de gemeente Meerssen moesten zo snel mogelijk hun huis uit. Tot er wordt vastgesteld dat de situatie weer veilig is, blijft de evacuatiemaatregel van kracht. Zie hier hoe de inwoners van Bunde reageerden op het evacuatiebericht:

Gedwongen evacuatie Bunde en Meerssen na gat in de dijk - NOS

Gemeenten in het noorden van Limburg nemen alvast voorzorgsmaatregelen tegen het hoge water. Zo wordt in Venlo het ziekenhuis VieCuri ontruimd vanwege de hoogwaterstand in de Maas. De evacuatie wordt gedaan "om elke kans op overstroming voor te zijn". Overigens acht de gemeente de kans dat het ziekenhuis onder water komt te staan klein. In andere delen van Venlo en omgeving moeten ruim 10.000 bewoners hun huis uit. Het waterniveau in de Maas stijgt sneller dan verwacht, dus wordt de evacuatie vervroegd, zegt de veiligheidsregio. Vanaf 18.00 uur wordt de evacuatieoperatie in gang gezet. In Roermond wordt het laaggelegen gedeelte van een bedrijventerrein preventief geëvacueerd. De bewoners van de Noord-Limburgse dorpen Aijen en Bergen hebben ook het verzoek gekregen hun huizen te verlaten. Ook peil Rijn stijgt Ook de waterstand van de Rijn is aan het stijgen. Bij Lobith bereikt volgens sommige waterbeheerders de rivier zondagmorgen de hoogste stand van ongeveer 14,75 meter boven NAP. De gemeente Arnhem heeft de Rijnkade inmiddels afgesloten, omdat die was ondergelopen. Ook de Waalkade in Nijmegen is afgesloten wegens de verwachte hoge waterstand in de Waal. Dronebeelden vanuit een Zuid-Limburgs kasteel dat normaliter aan de Maas ligt:

Dronebeelden: kasteel ligt niet meer aan de Maas, maar in de Maas - NOS