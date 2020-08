Tourfavorieten treffen elkaar nu al in Ventoux Challenge, Tour de L'Ain en Dauphiné

Waar vroeger de renners zich via de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland voorbereidden op de Tour de France, is dat dit jaar vanwege de herindeling van de kalender totaal anders. De favorieten kunnen elkaar de komende weken niet ontlopen. Via de Route d'Occitanie, de Tour de l'Ain en de Dauphiné proberen de klassementsmannen zich nu klaar te stomen voor de Tour, die start op 29 augustus in Nice.

De afgelopen dagen lieten enkele Tourfavorieten zich al zien in de Route d'Occitanie. In de koninginnenrit naar de Col de Beyrède kwamen de jonge honden Egan Bernal en Pavel Sivakov als nummers één en twee over de streep.

De 23-jarige Colombiaan pakte meteen de leiderstrui, terwijl zijn Russische leeftijd- en ploeggenoot Sivakov zich achter hem op de tweede plaats nestelde. Die plekken wisten de Ineos-renners een dag later, tijdens de slotrit, vast te houden.

Dat de twee jonkies het zo goed deden, was geen verrassing. Wat vooral opviel, is dat viervoudig Tourwinnaar Chris Froome pas vijf minuten later over de streep kwam. De 35-jarige Brit werd uiteindelijk 35ste in de einduitslag.

Voormalige Route du Sud

Andere potentiële Tourfavorieten stonden ook aan de start in de voormalige Route du Sud. Thibaut Pinot werd vierde en Bauke Mollema vijfde, gevolgd door Richie Porte, Warren Barguil en Romain Bardet.

Maar Bernal maakte de meeste indruk. "Ik voel me erg goed", vertelde de Colombiaan. "En dat is voor mij heel belangrijk." De kopman van Ineos, die ook de puntentrui en het jongerenklassement greep, loofde de aanpak van zijn ploeg.

En daarmee doelde hij ongetwijfeld ook op het knechtwerk van Froome. De Brit stelde blij te zijn een bijdrage aan het behaalde resultaat te kunnen leveren. "Maar over mijn rol in de Tour kan ik nog weinig zeggen...".

Het is immers nog maar de vraag of Froome van zijn ploeg voor een vijfde Tourzege mág strijden. Naast Bernal lijkt ook Geraint Thomas, Tourwinnaar in 2018, de beoogde kopman van Team Ineos.