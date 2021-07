20 jaar celstraf voor Syrische asielzoeker uit Kapelle

De rechtbank in Den Haag heeft een 49-jarige Syrische asielzoeker veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij het doodschieten van een Syrische militair in 2012. Het is de eerste keer dat er een Syriër in Nederland is veroordeeld voor het uitvoeren van een executie.

De nu 49-jarige Al K. was in 2012 betrokken bij de executie van de ongewapende militair, die zich had overgegeven. Dat de man met een groot aantal schoten om het leven gebracht maakte het volgens justitie een oorlogsmisdrijf.

Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand 27 jaar celstraf tegen de Syriër, ook omdat hij leiding zou hebben gegeven aan een terroristische organisatie. Maar de rechtbank vond dat er voor die beschuldiging te weinig bewijs was. Mede daarom viel de opgelegde straf lager uit. Ook hield de rechtbank er rekening mee dat de executie plaatsvond tijdens een gewapend conflict dat ook grote invloed had op het leven van de verdachte..

Gezinsleven in Kapelle

In 2013 vluchtte Al K. naar Nederland, nadat hij eerder uit het regeringsleger van president Assad was gedeserteerd. De verdenking is dat hij na zijn desertie leiding gaf aan een strijdgroep die gelieerd was aan terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. In die hoedanigheid zou hij ook de executie van de militair hebben uitgevoerd.

De naam van Al K. was in 2016 komen bovendrijven in een Duits strafrechtelijk onderzoek. Daarna leidde het spoor naar Nederland.

Al K. werd in 2019 in het Zeeuwse Kapelle opgepakt. Daar woonde hij al jaren met zijn vrouw en kinderen, die hij na zijn vlucht had laten overkomen. Zijn arrestatie was een schok in Kapelle. Hij stond er bekend als een vriendelijke man, die speelde bij de lokale voetbalclub en ook in het dorp naar de kerk ging.

"Dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdrijven, dat verwacht je niet", zei een voormalig teamlid tegen lokale media.

Gruwelijke video

Het Nederlandse Openbaar Ministerie probeert sinds een paar jaar actiever oorlogsmisdaden in Syrië op te sporen. Bewijsmateriaal vinden is vaak lastig, omdat er geen onderzoek in Syrië zelf kan worden gedaan.

Dit is de eerste zaak waarin iemand voor een executie is veroordeeld. Eerder kreeg een Syriër zes jaar gevangenisstraf opgelegd voor deelnemen aan een terroristische groepering en het op video poseren met de lijken van gesneuvelde strijders.