Fietsen in Italiaanse sauna moet 'extreme' Van Vleuten olympisch goud opleveren

Van Vleuten fietste in Italiaanse sauna: 'Dat was echt verschrikkelijk' - NOS

Om de omstandigheden in Tokio zoveel mogelijk na te bootsen, trainde Van Vleuten twaalf keer op de hometrainer in de sauna van haar hotel, bij een temperatuur van 38 graden Celsius en een luchtvochtigheid van boven de 75 procent.

Ze had al het imago van 'extreme wielrenster' maar na haar trainingsstage in Italië, als voorbereiding op de Olympische Spelen, beseft Annemiek van Vleuten dat iedereen haar nu écht dat stempel zal geven.

Na haar trainingsstage in Italië is Van Vleuten helemaal opgeladen voor de Spelen. "Ik was al best goed in vorm, maar nu deed ik er nog een schepje bovenop. Ik heb zelfs samen met Tom Dumoulin getraind. Het was een simpel leven: eten, trainen en slapen."

Acclimatiseren

Om optimaal voorbereid te zijn op Tokio kwam Van Vleuten niet in actie in 'haar' Giro. "Een pijnlijke keuze, want die koers heeft een speciaal plekje in mijn hart. Maar nu heb ik echt mijn batterij op kunnen laden en was ik niet bezig met de druk van een klassement. Na een koers voel je je toch altijd als zo'n leeglopende ballon."

Van Vleuten verkende in 2019 al eens het olympische parcours en is blij dat de rensters in Tokio toch af en toe van hun hotelkamer mogen om buiten te trainen. "Dat is echt een grote opluchting, want het is belangrijk om te wennen aan het klimaat. Je moet acclimatiseren en dat kan niet op je hotelkamer."

