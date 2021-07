Koning met gemengde gevoelens bij fotosessie

Koning Willem-Alexander heeft de jaarlijkse fotosessie voor de zomervakantie met een dubbel gevoel bijgewoond, zei hij na afloop. Hij liet de gebruikelijke bijeenkomst met zijn gezin doorgaan ondanks de wateroverlast in Limburg en de dood van Peter R. de Vries gisteren. "In goede en slechte tijden", redeneerde hij.

Willem-Alexander was in gedachten ook in Limburg, waar hij gisteren nog langsging. "Terwijl wij hier staan wordt in Noord-Limburg geëvacueerd. Ik wens alle mensen die met het wassende water te maken hebben heel veel sterkte toe. Uiteraard ook in België en Duitsland, waar zoveel slachtoffers gevallen zijn. Wij leven heel erg met hen mee."

De koning zei dat het bezoek aan Valkenburg gisteren indruk op hem had gemaakt. "Je ziet de beelden, maar in werkelijkheid is het zo ontzettend veel desastreuzer. Je ziet mensen die net weer begonnen waren na anderhalf jaar corona. Hartverscheurend."