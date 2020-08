Verontschuldigingen turnbond Nieuw-Zeeland na klachten misbruik

De meeste oud-turnsters deden hun verhaal anoniem. Olivia Jobsis, die Nieuw-Zeeland onder meer vertegenwoordigde bij de Melbourne Commonwealth Games in 2006, deed haar verhaal wel in alle openbaarheid. Ze vertelde dat meisjes en jonge vrouwen op lange termijn mentale en fysieke schade hebben opgelopen vanwege de manier waarop ze waren behandeld.

Media in Nieuw-Zeeland lieten de laatste tijd een aantal oud-turnsters aan het woord over de misstanden. Daarin werd ook verteld dat sprake was van machtsmisbruik. Turnsters zouden niet worden geselecteerd voor grote toernooien als ze met de beschuldigingen naar buiten zouden treden.

Ook de Nederlandse turnwereld gaat gebukt onder misstanden in het verleden. Sinds de schuldbekentenis van trainer Gerrit Beltman is het topturnen volledig tot stilstand gekomen. Na enkele nieuwe getuigenissen over fysieke en geestelijke mishandeling door turntrainers, die nu nog in dienst zijn van turnbond KNGU of betrokken zijn bij het olympisch project, is het topsportprogramma volledig stilgelegd.