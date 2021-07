Ugandese olympiër spoorloos verdwenen, Japanse politie start zoektocht

De Japanse overheid is op zoek naar de 20-jarige gewichtheffer Julius Ssekitoleko. De Ugandees verdween uit het hotel in de Japanse stad Izumisano, waar hij zich met een aantal landgenoten voorbereidde op de Olympische Spelen van Tokio.

Hij kwam niet opdagen bij het afnemen van de dagelijkse coronatest en bleek ook niet in zijn hotelkamer te zijn.

Het is niet de eerste maal dat de Ugandezen van zich doen spreken. Een van de atleten testte vorige week positief bij aankomst op de luchthaven van Tokio, ofschoon hij 72 uur voor vertrek naar Japan een negatieve testuitslag had ingeleverd. De Ugandees ging daarop verplicht in quarantaine.

De overige leden van de olympische afvaardiging mochten daarop per bus hun weg vervolgen naar Izumisano, in de buurt van Osaka. De Ugandezen komen tijdens de Olympische Spelen in actie op de onderdelen boksen, gewichtheffen en zwemmen.

Corona bij Nigerianen en De Minaur

Een lid van de Nigeriaanse olympische delegatie is met corona opgenomen in het ziekenhuis, zo werd vandaag ook bekend. Het Nigeriaanse delegatielid had milde klachten en testte positief. Hij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Het Australische olympisch comité meldde eerder op dag dat tennisser Alex de Minaur, nummer 17 van de wereld, positief is getest op corona voor zijn geplande vertrek naar Japan. Hij moet nu thuisblijven.