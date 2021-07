Man gooit tientallen dakpannen op politieauto

In Kampen is gisteravond enige tijd een straat afgezet omdat een man tientallen dakpannen vanaf een dak naar beneden gooide. De dakpannen kwamen terecht op straat en een politieauto die daar stond.

Volgens de buurtbewoners had de man aangebeld bij een appartementencomplex in de straat en hebben gevraagd om een glaasje water. Toen hij binnen een kop koffie kreeg van de bewoners, vluchtte hij het dak op om vervolgens met dakpannen te gaan gooien.

Een arrestatieteam kon hem uiteindelijk aanhouden. De man is naar het politiebureau overgebracht.

Vergelding

Het incident zorgde voor een puinhoop in de straat. Behalve de politieauto raakten ook twee andere auto's zwaar beschadigd door de rondvliegende dakpannen. Buurtbewoners begonnen direct na de aanhouding al met het schoonvegen.

Buurtbewoners zeggen dat de man een dag eerder ook al was aangehouden bij een terras in het centrum van Kampen. Het gooien van de dakpannen was een vergeldingsactie voor die aanhouding, zeggen ze tegen RTV Oost.