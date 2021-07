Hoe Peter R. de Vries het toch tot in de bestuurskamer van Ajax schopte

Marc Overmars, Léon Bergsma, Peter R. de Vries en Royce de Vries - Léon Bergsma

Een praktisch vergeten hoofdstuk uit de rijke carrière van Peter R. de Vries was zijn carrière als zaakwaarnemer. Over heel de wereld lopen nog spelers uit zijn stal, ook al strandde het initiatief in schoonheid. Maar Léon Bergsma tekent bij Ajax, dat was toch wel een momentje. De Vries, die donderdag op 64-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de aanslag van vorige week, was ook een groot sportliefhebber. Trouw seizoenkaarthouder van Ajax, waar hij zich ooit zelfs had aangeboden als directeur. Uiteindelijk belandde hij in een andere rol alsnog in de directiekamer. "Hij was daar ongelofelijk trots op", weet Bergsma zeker. "Mijn eerste profcontract, bij de club die alles voor hem was. Dat was een droom voor Peter."

De nu 24-jarige Bergsma was nog een jeugdspeler bij de Amsterdammers toen Peter R. de Vries in 2014 samen met zijn zoon Royce en Ajax-icoon Piet Keizer het bureau PR Sportmanagement oprichtte. Met een menselijk gezicht, in de wereld die al met harde hand werd geregeerd door het grote geld. Eerste contacten "Peter ronselde geen spelers. Je moest als voetballer zelf echt bij hem willen horen", weet Bergsma nog goed. "Ik was toen nog vwo-scholier en minderjarig, dus mijn vader heeft de eerste contacten gelegd. Alles was precies zoals je van Peter kon verwachten." Rechtdoorzee. "Peter kwam supervaak kijken en had altijd een mening", lacht Bergsma. "Hij kwam ook gewoon langs toen ik in de A1 met Ajax uit tegen Feyenoord speelde. Stond hij daar na afloop rustig in de kantine, terwijl die gasten uit Rotterdam hem begonnen te belagen. Dat boeide hem niets."

Léon Bergsma als aanvoerder van Jong Ajax met de kampioensschaal van de eerste divisie - ANP

Bergsma sprak veel met De Vries, niet alleen over voetbal. "Hij bekommerde zich ook om mijn school. Ik kon hem ook altijd inschakelen als daarvoor iets moest worden geregeld. Ook als ik hem per ongeluk belde terwijl hij het druk had met RTL Boulevard, nam hij de tijd voor ons." Voetbaldroom Voor de jongens met een plan om te slagen als profvoetballer, want met een zweverige voetbaldroom hoefde je volgens Bergsma niet aan te kloppen bij PR Sportmanagement. Bergsma zelf is een centrale verdediger, die het moet hebben van zijn inzicht en mentaliteit. Hij was aanvoerder van Jong Ajax dat kampioen werd in de eerste divisie en speelde samen met onder anderen Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Abdelhak Nouri. Bergsma vertrok zelf uiteindelijk naar AZ, zonder al te veel succes.

Quote Peter R. de Vries, zaakwaarnemer. Misschien klinkt het ook gewoon niet voetbalachtig genoeg. Voetballer Léon Bergsma, die vier jaar lang werd begeleid door PR Sportmanagement

"Ik hoop ooit nog in de eredivisie te spelen. Komend jaar speel ik met Aarau om promotie naar de hoogste divisie van Zwitserland, iets wat afgelopen seizoen niet lukte. Maar ik zit hier goed op mijn plek", vertelt Bergsma. "Ik kreeg nog een heel aardig berichtje van Peter na mijn transfer." Want Bergsma was inmiddels gewisseld van manager toen hij besloot zijn geluk te beproeven in het buitenland. "Peter heeft zijn beloften echt honderd procent waargemaakt, geen negatief woord", aldus Bergsma. "Ik had gewoon het gevoel dat ik na vier jaar onder zijn hoede iets anders nodig had. Een nieuw netwerk, met nieuwe mogelijkheden om me als voetballer te ontwikkelen."

Max Huiberts, Peter R. de Vries, Léon Bergsma en Royce de Vries - Léon Bergsma

Dat afscheid was nog een dingetje. "Daar moest ik echt even de moed voor verzamelen", weet Bergsma nog goed. "Je wimpelt een persoon als Peter niet af met een sms of WhatsApp-bericht. Hij verdient de rechtstreekse benadering die hij anderen zelf ook altijd gaf. Dan moet je zelf dus wel de ballen hebben om daar als jonge jongen te zitten. Nee, dat was geen fijn gesprek voor mij." In stilte verdwenen Maar het werd uiteindelijk een afscheid met wederzijds respect. Contacten bleven goed, zij het op een laag pitje. "Die andere jongens uit mijn tijd zijn inmiddels ook vertrokken, zo is het bedrijf eigenlijk in stilte verdwenen." Bergsma herinnert zich Faris Hammouti nog, talent van Feyenoord dat inmiddels voor Almere City FC speelt. Jelle van der Heyden van FC Twente voetbalt nu in Denemarken bij Vendsyssel FF en keeper Issam El Maach tekende onlangs bij RKC Waalwijk.