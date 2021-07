Voorpagina's grote kranten in teken van overlijden Peter R. de Vries

Krantenkoppen overlijden Peter R. de Vries - NOS

Grote portretten van Peter R. de Vries prijken op de voorpagina's van De Telegraaf, het AD en de Volkskrant. Ondanks de grote wateroverlast in Limburg openen de meeste ochtendkranten vandaag met een beeltenis van de doodgeschoten journalist. Alleen Trouw toont op de voorpagina een foto uit het "verdronken Limburg" en plaatst daaronder een artikel over het overlijden van De Vries. De familie van de misdaadverslaggever maakte gisteren zijn overlijden bekend in een verklaring. 'Rust zacht' De Telegraaf, waar De Vries in 1978 zijn journalistieke carrière begon, kopt "Rust zacht dappere Peter". De krant laat op de eerste vier pagina's vrienden en collega's aan het woord, om daarna met hoofdletters over te gaan naar het hoogwater in Limburg. "Zijn gereserveerde uitstraling, de priemende blik en het nasale stemgeluid; het maakte bij veel mensen weerstand los. Maar de mensen die hem beter kenden wisten dat die rimpels naast zijn ogen wezen op humor en andere emoties", schrijft rechtbankverslaggever Saskia Belleman. "Nabestaanden van slachtoffers van de misdrijven waarin De Vries zich vastbeet, liepen met hem weg. Als Peter zich met je zaak bemoeide, dan wist je dat die niet in de vergetelheid zou verdwijnen."

Peter R. de Vries tijdens persconferentie afgelopen juni - ANP

Alle kranten hebben uitgebreide necrologieën over De Vries en berichten over de vele reacties op zijn overlijden, onder meer die van demissionair premier Rutte. "Altijd op zoek naar de waarheid en op de bres voor gerechtigheid. En daarom des te dramatischer dat hij nu zelf slachtoffer is geworden van een groot onrecht." 'Onnoemelijk trots' Het AD heeft op de voorpagina een grote zwart-witfoto van De Vries afgedrukt met daaronder de verklaring die zijn familie gisteren gaf. "Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar." De krant wijdt de eerste krantenpagina's aan de 'waterramp' in Limburg en 'code rood' voor Nederland. Daarna volgt een uitgebreide necrologie van twee pagina's "over een 'nationale held' met veel petten en nog meer vijanden. En een klein hartje". 'R voor Rechtvaardigheid' Ook Trouw reserveert de eerste pagina's voor de gevolgen van het extreme weer in Limburg. In de necrologie is, naast aandacht voor zijn strijd tegen de misdaad, ook aandacht voor zijn sociale betrokkenheid en politieke belangstelling. "De R in zijn naam had ook kunnen staan voor Rechtvaardigheid", kopt het artikel.

Bloemenzee op de plek waar Peter R. de Vries werd neergeschoten - ANP

"Een onvermoeibaar strijder voor gerechtheid", noemt de Volkskrant hem en "poortwachter van de samenleving", alvorens familie en mensen die professioneel met hem te maken hebben gehad aan het woord te laten. "Politieagenten reageren massaal op het overlijden van Peter. Er is heel veel verdriet. We gaan allemaal een beetje dood hiermee. Zo voelt het", aldus Jan Struijs, voorzitter van de Politiebond. Na meerdere pagina's over het wassende water in Limburg en de gevolgen van de coronacrisis en 'code rood', staat verderop in de Volkskrant opnieuw een paginagrote foto van de vermoorde journalist, gevolgd door een uitgebreide necrologie. "Vraag je aan vrienden en bekenden hoe ze Peter R. de Vries zouden definiëren, dan luidt het antwoord vaak: 'Als Peter R. de Vries.' Want hij is met niemand te vergelijken."