Vrees voor meer slachtoffers én meer watersnood in Duitsland en België

Zo zijn in het Duitse Steinbachtal in de Eifel gisteravond halsoverkop nog 4500 mensen geëvacueerd, omdat een stuwdam volgens experts "zeer instabiel" is geworden door de overvloed aan water. Correspondent Judith van de Hulsbeek zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat ook op andere plekken dammen in de gaten worden gehouden. "Het gevaar is zeker nog niet geweken", zegt ze.

Via sociale media is te zien dat er in de buurt van de rampplek een afgraving is. Mogelijk heeft dat de erosie versneld.

In Erfstadt, nabij Keulen, zijn meerdere huizen ingestort. Op luchtfoto's is te zien dat er veel land is weggespoeld. Volgens de lokale autoriteiten zijn er doden gevallen. Hoeveel is nog niet duidelijk. Correspondent Van de Hulsbeek zegt dat mensen vanuit de huizen nog naar het alarmnummer hebben gebeld, maar dat reddingswerkers niet bij ze konden komen.

Het aantal doden in het westen van Duitsland door de watersnood is gestegen naar zeker 103. In Noordrijn-Westfalen zijn zeker 43 mensen omgekomen en in Rijnland-Palts zeker 60, schrijft Bild op basis van de politie. De politie van Koblenz benadrukte daarbij te vrezen dat het aantal slachtoffers in de deelstaat verder zal oplopen.

Er zijn nog tal van vermisten. Bijvoorbeeld in de zwaargetroffen regio Ahrweiler, in Rijnland-Palts. Mensen zijn als vermist opgegeven door familieleden via een alarmnummer. Van de Hulsbeek: "Maar een woordvoerder benadrukte daar wel meteen bij dat veel mensen zich misschien nog niet hebben kunnen melden. Het communicatienetwerk ligt plat en er is geen stroom op veel plekken."

In beeld: watersnood in Duitsland - NOS

Bondskanselier Merkel reageerde in Washington op de rampsituatie in haar land:

De Duitse bondskanselier Merkel, die op bezoek is bij de Amerikaanse president Biden in Washington, heeft laten weten dat schade vanuit de overheid zal worden vergoed.

Het is volgens Van de Hulsbeek niet duidelijk wanneer het gevaar is geweken in de Duitse rampgebieden. "Het regent op veel plekken niet meer en er wordt ook niet heel veel regen meer verwacht, maar het is op veel plekken nog wel gevaarlijk. Huizen staan op instorten, dammen kunnen doorbreken en het water stroomt nog altijd met veel kracht door het gebied. Dus het einde is nog niet in zicht."

Van de Hulsbeek zegt dat er steeds meer duidelijk wordt over hoe mensen om het leven zijn gekomen. In Ahrweiler werd bijvoorbeeld een verzorgingstehuis voor mensen met een handicap overvallen door het snel stijgende water. "Mensen op de begane grond konden gewoon niet snel genoeg wegkomen", zegt Van de Hulsbeek.

België telde vooralsnog zeker vijftien doden, melden Belgische media. De meeste slachtoffers vielen in de Waalse stad Verviers (zes doden). Er worden vier mensen vermist. In Marcourt werd een 15-jarig meisje meegesleurd door het water. In Pepinster sloeg een reddingsboot om. De reddingswerkers wisten zichzelf in veiligheid te brengen, maar de drie personen die zij bij zich hadden zijn nog altijd vermist.

Verder zijn er net als in Duitsland zorgen in België over het aanhoudende hoge waterpeil. Met name rond Luik, waar de stuwdam van Monsin nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

"Ze kijken vooral naar de Maas", zegt correspondent Kysia Hekster. "Als de sluizen bij Monsin het niet houden, zou dat een ramp zijn voor de lagergelegen gemeenten. Daarom is gisteravond laat nog besloten delen van zes Maasgemeenten te evacueren, waarvan een deel verplicht."

'Situatie Maaseik blijft kritiek'

Daarnaast zitten er nog 21.000 mensen in Wallonië zonder stroom en zijn de ziekenhuizen in Luik lastig bereikbaar. Wel lijkt op basis van de laatste berichten dat de regio rond Luik net als in Nederland aan de ergste scenario's is ontsnapt, zegt Hekster. Zo is het waterpeil van de Maas in Luik iets gedaald. "Maar helemaal gerust zijn ze nog niet. Ze vrezen dat de situatie lokaal wel kan verergeren."

In Maaseik, op steenworp afstand van de Nederlandse grens, is het waterpeil bijvoorbeeld nog onverminderd hoog. Op sommige plekken is de rivier 1,5 kilometer breed. De piek wordt vanmiddag verwacht.

"De situatie blijft kritiek", zegt Jos Lantmeeters, gouverneur van Limburg, over de situatie in Maaseik. In de loop van de ochtend meldde de Vlaamse omroep VRT dat er water sijpelt over een muur die het water van de Maas moet tegenhouden.