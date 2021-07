Gevaar zeker nog niet geweken in Duitsland en België, dodental stijgt

Terwijl in Duitsland en België de doden van de watersnood worden geborgen en nog volop wordt gezocht naar vermisten, wordt er tegelijk met vrees gekeken naar de komende dagen.

Zo zijn in het Duitse Steinbachtal in de Eifel gisteravond halsoverkop nog 4500 mensen geëvacueerd, omdat een stuwdam volgens experts "zeer instabiel" is geworden door de overvloed aan water. Correspondent Judith van de Hulsbeek zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat ook op andere plekken dammen in de gaten worden gehouden. "Het gevaar is zeker nog niet geweken", zegt ze.

Dodental stijgt naar zeker 81

Het aantal doden in Duitsland door de watersnood is gestegen naar zeker 81. De meeste doden vielen in deelstaat Rijnland-Palts. De politie van Koblenz benadrukte daarbij te vrezen dat het aantal slachtoffers in de deelstaat verder zal oplopen.

In Erfstadt, nabij Keulen, zijn meerdere huizen ingestort. Op luchtfoto's is te zien dat er veel land is weggespoeld. Volgens de lokale autoriteiten zijn er doden gevallen. Hoeveel is nog niet duidelijk.