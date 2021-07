Redding kind uit put gaat fout in India: zeker 3 doden

In India is een poging een kind uit een waterput te redden uitgelopen op een drama. Door het gewicht van de toegestroomde menigte begaf de putwand het en vielen toeschouwers in de diepte. Zeker drie mensen zijn omgekomen.

Gistermorgen was een jong kind in de 15 meter diepe put gevallen. Terwijl reddingswerkers afdaalden in het gat, verdrongen andere mensen zich bij de opening van de schacht. Toen de aarde begon te schuiven, verdwenen zo'n dertig mensen in het gat.

Ongeveer de helft van de slachtoffers kon worden gered, maar zeker drie mensen overleefden het niet. Er worden nog altijd personen vermist, zij verdwenen onder het zes meter diepe water of werden bedolven onder de grond.

Bij de nieuwe reddingsoperatie ging het bovendien nog een keer mis, toen een tractor met vier agenten ook in de put belandden. Met groter materieel moest vervolgens dat voertuig worden geborgen. Het werk verliep moeilijk door de invallende nacht.

Indiase media melden niet of het kind waar de reddingsoperatie mee begon het overleefd heeft.