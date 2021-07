VS stuurt geen troepenmacht naar Haïti

De Amerikaanse president Biden zegt dat hij niet van plan is een Amerikaanse troepenmacht naar Haïti te sturen. Het land had daarom gevraagd, om de vrede te bewaren na de aanslag op president Moïse.

Haïti had zowel de VS als de Verenigde Naties gevraagd om extra troepen, om essentiële infrastructuur te beschermen in aanloop naar de verkiezingen die over vier maanden worden gehouden. Biden zegt dat het alleen de bedoeling is om extra mariniers te sturen om de Amerikaanse ambassade te beschermen.

De Haïtiaanse minister van Verkiezingen hoopt dat Biden nog van gedachten zal veranderen. "Het is nog geen gesloten deur. Hoe de situatie zich ontwikkelt zal bepalen wat er gebeurt."

Bezetting

De VS heeft vaker ingegrepen in het Caribische land. Zo stuurde president Wilson ruim honderd jaar geleden een interventiemacht toen president Sam werd gelyncht door een woedende menigte. Dat liep uit op een decennialange bezetting van het eiland.

President Moïse werd vorige week woensdag doodgeschoten in zijn eigen huis door een commandoteam. Meerdere leden daarvan zijn inmiddels opgepakt of doodgeschoten.

Haïti is nog op zoek naar vijf personen die mogelijk opdracht hebben gegeven voor de die actie, onder wie een politieke tegenstander van Moïse.