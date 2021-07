Aftellen naar Olympische Spelen nu echt begonnen: vizier op Tokio in podcasts

Over een week beginnen ze dan echt: de Olympisch Spelen van Tokio. Eindelijk, nadat ze in 2020 een jaar werden uitgesteld. Al zijn de Spelen voor de meeste atleten nooit echt ver weggeweest.

Jan-Willem van Schip weet wat hij kan verwachten op de Spelen. Zijn conclusie na zijn eerste deelname als baanwielrenner in Rio de Janeiro: "Zo'n toernooi kost veel hersencapaciteit. Als je de eetzaal binnenkomt op de Spelen is dat een grote 'freakshow'."

Atlete Femke Bol staat pas aan het begin van haar olympische avontuur en lijkt zichzelf haast elke week te verbeteren. Ze is verliefd op de horden, zegt ze. Houdt ze die vlinders in Tokio vast?

Oranjeleeuwinnen

Bondscoach Sarina Wiegman en Jackie Groenen maken met de Oranjevrouwen hun debuut in Tokio. Zal Groenen, een groot muziekliefhebber, in Japan nog nieuwe muziek toevoegen aan haar favorietenlijst?

Het had weinig gescheeld of we hadden Groenen niet op het veld maar op de judomat gezien. Ze is generatiegenoot van Sanne van Dijke, die Kim Polling uit de olympische equipe judode. Van Dijke wil in Tokio haar overleden broer eren met een medaille.