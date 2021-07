Kan Verstappen in het hol van de leeuw Hamilton ook overvleugelen?

Max Verstappen op het circuit van Silverstone - Red Bull Content Pool

Met een comfortabele voorsprong op Mercedes-rivaal Lewis Hamilton maakt WK-leider Max Verstappen zich op voor een strijd in het hol van de leeuw: de grand prix in 'Home of British Motor Racing' Silverstone. De coureur van Red Bull Racing is na overtuigende zeges in Frankrijk, Stiermarken en Oostenrijk favoriet bij de bookmakers, hoewel Silverstone bekend staat als een racebolwerk dat op het lijf van Mercedes is geschreven. Thuispubliek Wereldkampioen Hamilton zegevierde al zeven keer op Silverstone, maar de Britse coureur voorspelt een zware thuisrace. "De laatste drie races waren geen feest. Ik ben blij dat we op een circuit zijn dat ons iets beter ligt", keek hij vooruit naar de race op zondag. "We hebben de auto op veel fronten veranderd. Het zal vast een beetje helpen, maar het is niet enorm. De Red Bulls hebben enorme sprongen gemaakt, maar het thuispubliek gaat me hopelijk vleugels geven."

Lewis Hamilton en zijn hond Roscoe arriveren op circuit Silverstone - Reuters

Na drie zeges op rij past de underdogrol niet meer bij Verstappen. Dat lijkt de coureur van Red Bull Racing te beseffen. Voor het eerst dit seizoen lepelt hij vooruitblikkend op het raceweekend niet de gebruikelijke teksten op. Geen woord over Mercedes dat altijd lastig is te verslaan. En zei Verstappen dit seizoen dikwijls dat de jarenlang dominante renstal zichzelf te klein maakte en wel zou terugslaan? Dergelijke zinnen blijven in Engeland achterwege. Bottas: 'Red Bull overal ijzersterk' Toch zal Verstappens renstal met argusogen kijken naar de progressie van de concurrent. Mercedes heeft in de Britse grand prix diverse 'upgrades' op de auto. "Het zijn wat kleine en grotere dingetjes, maar ik verwacht niet dat we opeens een seconde sneller zijn dan de rest", grapt Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas. "Op dit circuit presteerden we altijd goed, maar daar kopen we dit jaar niets voor. Red Bull is overal ijzersterk."

Lewis Hamilton viert in 2019 zijn overwinning op Silverstone - Reuters

Verstappen verwacht op Silverstone veel weerstand van Mercedes. "Ik weet niet hoeveel terrein ze winnen met hun updates, maar Mercedes zal dichterbij zijn. Wij hebben ook wat nieuwe dingetjes. Dat hebben we eigenlijk elk raceweekend, maar hun upgrades zijn hier een stuk groter", zegt hij. "Het zal niet zo makkelijk gaan als in Oostenrijk", blikt Verstappen terug op de twee races waarin hij domineerde en alle ronden leidde. "Daar waren we duidelijk de beste en lag de auto op rails. Hier moeten we dat nog maar zien."

De topvijf in de WK-stand - NOS

Verstappen gaat in Engeland op jacht naar vier-op-een-rij. Hij kan Mercedes en Hamilton vernederen door hen in eigen huis te verslaan, maar hij laat zich niet verleiden tot gepeperde uitspraken over het titanenduel. "We moeten naar onszelf kijken en zorgen dat we het beste eruit halen. Ik benader het als het een gewone race. Een weekend als alle andere, maar wel op een van mijn favoriete hogesnelheidcircuits." Sprintrace Verstappens doel op Silverstone is in twee woorden te vatten: "optimaal presteren." Als dat lukt, kan hij Engeland verlaten met 29 WK-punten. 25 voor de GP-zege, 1 voor de snelste raceronde en 3 voor een zege in de zogenoemde 'sprint-qualifying'; een experimentele zaterdagrace van een half uur die de startopstelling voor de grand prix bepaalt.

Verstappen, die in het verleden vaak zei dat er wat hem betreft niet aan een GP-weekend hoefde te worden gesleuteld, wacht met het vellen van een oordeel over de minirace. "Ik ben niet voor en niet tegen. We moeten gewoon zien hoe het gaat, ervaring opdoen en kijken of het een verbetering is of niet." De race moet de amusementswaarde van de Formule 1 vergroten, maar Hamilton verwacht weinig spektakel. "Ik vrees dat het een treintje van twintig auto's wordt."

Hamvraag is hoeveel risico kemphanen Verstappen en Hamilton gaan nemen in een miniduel dat maximaal drie WK-punten oplevert. "Zo'n sprintrace kan riskant zijn. Je moet de risico's afwegen", zegt Verstappen. Goede uitgangspositie "We vechten voor de titel en een sprintrace gaat waarschijnlijk niet bepalen wie kampioen wordt. Uiteraard wil ik hem wel winnen en zeker niet lager eindigen dan derde. Kansen moet je grijpen. Ook als het maar een paar punten oplevert." Bang dat hij er in de minirace door een overenthousiaste collega wordt afgetikt en schade oploopt, is Verstappen niet. "Dat heb je niet in de hand en daarom denk ik er niet aan. Ik verwacht niet dat ze echt agressief gaan rijden. Je bent op zaterdag vooral bezig met het krijgen van een goede uitgangspositie voor de grand prix."