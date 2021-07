Vertraging verwacht bij de bouw van tientallen windmolenparken

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius dat zo'n "20 tot 25 windprojecten zich momenteel bevinden in de fase van het afgeven en definitief maken van de vergunning. Met name deze projecten zullen naar verwachting vertraging ondervinden." Die projecten samen zouden energie kunnen leveren aan een half miljoen huishoudens.

De bouw van een flink aantal windparken komt in gevaar door een uitspraak van de Raad van State. Die zei eind juni dat de uitbreiding van een windmolenpark bij Delfzijl niet zomaar mag. Er is meer milieuonderzoek nodig voordat de gemeente met de bouw van zestien nieuwe windmolens mag beginnen. En die uitspraak lijkt voor forse vertraging te zorgen bij de bouw van tientallen windmolenparken.

"Er zijn inderdaad problemen", zegt Rik Harmsen woordvoerder van de De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van de windsector. "De verwachting nu is dat zo'n tien procent van alle projecten die nu in voorbereiding zijn geraakt worden door de uitspraak van de Raad van State."

De zaak in Delfzijl

Wat is er aan de hand? We gaan even naar Delfzijl. Daar is al langer onrust over de bouw en uitbreiding van een windmolenpark. De Raad van State oordeelde eind juni dus dat het windpark Delfzijl Zuid voorlopig niet mag uitbreiden. Er is meer milieuonderzoek nodig voordat de gemeente met de bouw van zestien nieuwe windmolens mag beginnen. De overheid moet volgens de Raad eerst met nieuwe normen komen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast en slagschaduw.

Dat heeft allemaal te maken met de zogenoemde milieu-effectrapportage, die kijkt naar de effecten van bijvoorbeeld windmolens op de gezondheid van omwonenden. Voor de huidige vergunningsregels is zo'n rapportage niet uitgevoerd, terwijl dat volgens de Europese rechter wel had gemoeten. Daarom mag bij het verlenen van nieuwe vergunningen niet meer worden uitgegaan van deze regels, totdat er wél een milieu-effectrapportage is uitgevoerd. De verwachting is dat de huidige regels na de rapportage worden aangescherpt, omdat ze nu nog zijn gebaseerd op oude, kleinere windmolens.

Daarmee komen er onzekere tijden aan voor de ondernemers in de windsector, denkt Harmsen. "Eigenlijk zitten we een beetje op onontgonnen terrein. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een complete set aan regels aan zo'n milieurapportage moeten worden onderworpen."

Nieuwsuur ging eerder al eens langs in Groningen, waar er flinke protesten waren tegen windmolens, met weinig inspraak van bewoners: