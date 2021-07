Wekdienst 16/7: Hoogwater verplaatst zich in Limburg • Koninklijk gezin op de foto

wekdienst 16/7 - ANP

Goedemorgen! De situatie in Limburg blijft gespannen: hoogwater verplaatst zich vandaag naar de omgeving van Roermond. En de rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen een Syrische terreurverdachte. Bij een matige tot vrij krachtige noordenwind ontstaan stapelwolken waar in het zuidoosten een bui uit kan vallen. Het wordt 21 tot 24 graden. Komend weekend is het droog en krijgen we de zon van geregeld te zien. De temperatuur ligt rond 24 graden.

weer 16/7 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Zo'n 10.000 Maastrichtenaren moesten afgelopen nacht elders doorbrengen vanwege de enorme wateroverlast in Limburg. De problemen zijn voorlopig nog niet voorbij. De waterhoogte in de Maas gaat zich de komende dagen verplaatsen van Zuid- naar Noord-Limburg. In de buurt van Roermond wordt in de loop van de dag de piek verwacht. Zo'n 300 militairen zijn op de been om te helpen bij evacuaties en andere hulpverlening. Volg de berichtgeving over de wateroverlast op onze liveblog.

De rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen een Syrische terreurverdachte uit Kapelle. Justitie verdenkt de man van oorlogsmisdrijven en deelname aan een terroristische organisatie. De eis is 27 jaar cel.

Bij Paleis Huis ten Bosch is de traditionele zomerfotosessie van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Voor het koningspaar en de prinsessen markeert het de start van de zomervakantie. De pers mag na afloop van de fotosessie ook vragen stellen. Wat heb je gemist? Duizenden mensen in het zuiden van Limburg hebben hun huizen verlaten of moeten vertrekken vanwege het stijgende water. Hoewel de verwachte hoogste waterstand in de Maas iets lager uitkwam dan verwacht, is het gevaar nog niet geweken. Rond 03.00 uur werd de hoogste stand verwacht, er zou dan mogelijk 3700 kuub water per seconde door de Maas stromen. "Dat heeft het net niet gehaald. Dus dat is goed nieuws", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Volgens hem zitten ze "net niet tegen het doemscenario aan".

In de wijk Heugem hebben veel mensen voorzorgsmaatregelen getroffen, maar is het droog gebleven - NOS

In Roermond werden de bewoners van 550 huizen vanochtend uit hun bed gebeld door agenten. Zij zouden in de loop van de ochtend moeten vertrekken, maar dat moment is nu met enkele uren vervroegd.

Ander nieuws uit de nacht: '230.000 werklozen en 5300 faillissementen voorkomen tijdens coronacrisis': de belangrijkste verklaring is dat veel werknemers niet zijn ontslagen, maar minder uren zijn gaan werken, meldt de Rabobank op basis van eigen berekeningen.

Hotels ontruimd bij grote bosbrand op Grieks eiland Samos: de brand vormt vooralsnog geen bedreiging voor de woningen, maar uit voorzorg zijn twee hotels en meerdere huizen ontruimd.

Kabinet noemt overstromingen Zuid-Limburg formeel een ramp, overheid betaalt deel schade: het kabinet stelt de Wet tegemoetkoming bij schade in werking. Daardoor krijgen gedupeerden snel duidelijkheid of hun schade (deels) wordt vergoed door de overheid, als hun verzekering het niet dekt. En dan nog even dit: Een ganzenpaar dat tijdelijk werd gescheiden omdat het mannetje geopereerd moest worden, is het onderwerp geworden van een heuse 'love story' op sociale media. Arnold, de mannelijke helft van het koppel Canadese ganzen, werd door natuurbeschermers uit een vijver vlak naast hun vestiging gehaald met breuken in zijn poot. Terwijl het dier op de operatietafel lag, hoorde het personeel getik op het raam. "Zijn partner had niet alleen haar weg naar de veranda gevonden, maar ook naar de exacte plek waar Arnold geopereerd werd," vertelt een medewerker. "Ze probeerde echt naar binnen te komen, en deed dat onder meer door op het raam te pikken." Na de operatie werd Arnold in de deuropening gelegd zodat de twee elkaar konden zien. Het herstel van Arnold verloopt voorspoedig. Of de twee 'nog lang en gelukkig leven', is te volgen op de Facebookpagina van het dierenopvangcentrum.