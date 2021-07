Etappe 19: dankbare Cavendish aast op 35ste Tourzege na zwoegen door de bergen

Mark Cavendish werd ook in de bergetappes door dik en dun bijgestaan door zijn ploeggenoten - AFP

De sprinters die zich de afgelopen dagen met pijn en moeite de Pyreneeën over hebben gesleept, kunnen vandaag eindelijk weer dromen van een ritzege in de Tour de France. De negentiende etappe, een rit van 207 kilometer van Mourenx naar Libourne, is namelijk zo goed als vlak, dus een sprint ligt voor de hand. De beste sprinter uit deze Tour, Mark Cavendish, kwam in de zware Pyreneeënritten nooit echt in de problemen met de tijdslimiet. Mede dankzij zijn 'bodyguards': Dries Devenyns, Tim Declerq, Michael Mørkøv en Davide Ballerini weken de afgelopen vijf bergetappes niet van zijn zijde. Toen Cavendish donderdag meer dan een half uur na ritwinnaar Tadej Pogacar over de streep kwam en wist dat hij de bergen had overleefd, werd hij - niet voor de eerste keer deze Tour - emotioneel. "Omdat mijn ploegmaten mij zo veel hebben geholpen tijdens deze Tour", verklaarde hij. Onbaatzuchtige groep mannen Cavendish uitte zijn dankbaarheid voor zijn ploeggenoten de afgelopen dagen ook al meerdere malen via sociale media.

Cavendish insta - Instagram / @markcavendish

Bij zijn laatste Instagrampost schreef hij: "Geen lead-outs, geen sprints, geen feest. Gewoon de meest speciale, onbaatzuchtige groep mannen die afzien, alleen om mij minder af te laten zien. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel dankbaarheid ik voel voor deze mannen en de band die wij hebben." De etappe van vandaag is vrij lang (207 kilometer) en relatief vlak, maar het is nou ook weer geen biljartlaken waar de renners overheen rijden. Al na twaalf kilometer komen de renners een klimmetje van de vierde categorie tegen, de Côte de Bareille.

Etappe 19 - NOS

Een strijd om de bergpunten zullen we daar niet meer zien. Ten eerste omdat er slechts één puntje is te verdienen, maar ook omdat de winnaar van de bergtrui al bekend is. Ondanks dat Wout Poels vandaag wel in de bolletjestrui mag rijden, weet Tadej Pogacar dat hij de trui in Parijs aan mag trekken. Poels staat tweede in het klassement en heeft sinds de zege van Pogacar op Luz Ardiden een achterstand van 19 punten op de Sloveense wielrenner. Omdat Pogacar de gele trui al draagt, mag Poels toch nog drie dagen genieten van de bergtrui. Ook al zal dat wellicht wat wrang voelen.

Wout Poels verloor zijn bolletjestrui in de achttiende etappe aan Tadej Pogacar - AFP

Ook voor de avonturiers is het de laatste kans op een ritzege, want na vandaag staan er alleen nog een tijdrit en de traditionele sprintetappe naar Parijs op het programma. Thomas De Gendt, meester van de ontsnapping, oordeelde afgelopen zondag al dat de kansen voor de vluchters na het weekend op waren. Bauke Mollema, die al een ritzege op zak heeft, zei eerder nog wel mogelijkheden te zien voor vandaag. Van Aert richt zich op de tijdrit Als het toch op een sprint uitdraait, dan wordt Wout van Aert door zijn zeges van vorig jaar normaal gesproken ook tot de kanshebbers gerekend. De Belg van Jumbo-Visma spurtte vorige week nog naar een tweede plaats, achter Cavendish. Meteen na de finish op Luz Ardiden liet Van Aert echter doorschemeren dat hij geen plannen heeft om voor de ritzege te gaan vandaag.

Van Aert: 'Morgen probeer ik te herstellen, ik richt me op de tijdrit' - NOS

"Ik denk dat ik vrijdag probeer zo goed mogelijk door te komen. Het is een lange rit. Vlak. Het zou wel een sprint kunnen worden. Ik richt me op zaterdag (de tijdrit) en op zondag (Champs-Élysées) probeer ik het ook nog een keer. Maar vrijdag hoop ik vooral te herstellen van drie zware dagen." Ook als Van Aert niet meesprint, zal Cavendish zijn vijfde ritzege niet cadeau krijgen. Nacer Bouhanni overleefde de bergen niet, maar de rappe Jasper Philipsen, Michael Matthews, Sonny Colbrelli en Nederlanders Cees Bol en Danny van Poppel zijn nog wel in koers. En er zijn ook nog een heleboel ploegen zonder ritzege, die wellicht hebben zitten broeden op een aanvalsplan. Finishplaats verbonden met Merckx Cavendish op zijn beurt zal zijn trouwe ploeggenoten ongetwijfeld willen belonen. Niet alleen met knuffels en wellicht een mooi horloge, maar vooral met een vijfde ritzege. Als dat lukt, dan is hij mederecordhouder Eddy Merckx voorbij met 35 ritzeges in de Tour de France. De cirkel zou dan mooi rond zijn. Want uitgerekend in de startplaats van vandaag rondde de Kannibaal tijdens zijn eerste Tour (1969) een indrukwekkende solo winnend af. Met nog meer dan honderd kilometer te gaan, ging Merckx in zijn gele trui alleen op weg naar zijn vierde ritzege. De nummer twee kwam meer dan acht minuten na de Belgische Tourwinnaar over de streep. Bekijk hieronder het verhaal van die bijzondere ritzege in Mourenx.

Etappe 19: rit zonder bergen vanuit Mourenx, waar Merckx in 1969 iedereen verpulverde - NOS

Mocht Cavendish het record van Merckx vandaag uit de boeken rijden, dan zal hij dat waarschijnlijk niet op een vergelijkbare manier doen.