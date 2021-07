Piek is Maastricht gepasseerd, net iets lager dan verwacht

De piek van het hoogwater in de Maas is Maastricht inmiddels gepasseerd, meldt de Veiligheidsregio. De hoogste waterstand lijkt iets lager uit te vallen dan eerder werd verwacht. Volgens een woordvoerder bleef het waterpeil van de rivier net "onder het doemscenario". De Veiligheidsregio is opgelucht.

In Valkenburg wordt gewerkt aan een noodbrug over de Geul. De brug die er lag, is niet meer stabiel door het hoge water. Naar verwachting is de noodbrug later vanochtend klaar.

Ook in Zuid-Limburg kregen bewoners van meerdere plaatsen (delen van Stein, Eijsden en Bunde) de oproep te evacueren, al is dat daar niet verplicht.

In Roermond moeten bewoners van 550 huizen vanochtend vroeg hun huis uit. Politieagenten waren even na zessen al bezig mensen met megafoons en door aan te bellen hun woningen uit te krijgen. Ook in Echt-Susteren moet een aantal inwoners vanochtend verplicht evacueren.

Een aantal wegen in Maastricht is afgesloten, waaronder de Maasboulevardtunnel en de Wilhelminabrug. Die laatste werd uit voorzorg afgesloten vanwege trillingen.

In Roermond blijft de Designer Outlet dicht tot komende maandag, meldt de Veiligheidsregio. Dat is onder meer ingegeven door de vele bezoekers die de outlet trekt.

Duitsland en België

In Duitsland is het aantal doden door de overstromingen opgelopen tot zeker 59. Veel mensen worden nog vermist. In de regio Bad Neuenahr-Ahrweiler, kan de politie met 1300 mensen niet in contact komen, mogelijk ook door de uitval van het mobiele telefoonnetwerk. 165.000 mensen in de getroffen gebieden zitten zonder stroom.

In België waren er ook gissteravond ook preventieve evacuaties. In Belgisch-Limburg kregen inwoners van de gemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi de oproep hun huis te verlaten. Enkele straten van Lanaken werden verplicht geëvacueerd.

Ook in de provincie Waals-Brabant ten zuiden van Brussel, waren vannacht in verschillende gemeenten evacuaties. In Tubeke staat een deel van het stadscentrum blank en in Heylissem werd het leidingwater ondrinkbaar verklaard. In een aantal plaatsen in het oosten van Belgie is het peil van de waterlopen inmiddels weer wat gedaald.