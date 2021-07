Evacuaties Noord-Limburg aan de gang, piek is Maastricht gepasseerd

Inwoners van Roermond nemen maatregelen tegen het hoge water - ANP

De waterpiek in Limburg verplaatst zich naar het noorden van de provincie. Duizenden inwoners van onder meer Roermond en Roerdalen worden geëvacueerd, omdat het water sneller stijgt dan verwacht. En inwoners van andere plaatsen moeten ook rekening houden met evacuaties, zegt de Veiligheidsregio. In Roermond begon de evacuatie iets na 06.00 uur. Bewoners van 550 huizen werden door politieagenten met megafoons gewekt. Ook belden agenten bij mensen aan. De politie kreeg hulp van de ME. De Veiligheidsregio praat gemeenten in Noord-Limburg bij over de actuele stand van zaken; die beslissen dan of het nodig is om mensen te evacueren. "In de loop van de dag kunnen er meer evacuaties komen. We roepen mensen dringend op om aan de oproep tot evacuatie gehoor te geven", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord tegen de regionale omroep 1Limburg. Komende nacht wordt in Roermond de hoogste stand van het water verwacht, morgennacht in Venlo.

Problemen in Maastricht over hoogtepunt In Zuid-Limburg kunnen geëvacueerde inwoners weer terug naar huis. Duizenden bewoners van onder meer de Maastrichtse wijken Randwyck en Heugem kregen gisteravond de oproep om het gebied te verlaten, maar volgens de gemeente kunnen ze nu weer veilig naar huis. De eerste mensen komen weer terug, zegt onze verslaggever in Heugem:

'Maastricht is aan het doemscenario ontsnapt' - NOS

De hoogste waterstand in Maastricht viel iets lager uit dan eerder werd verwacht. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio bleef het waterpeil van de Maas net "onder het doemscenario". Toch zijn de problemen in Maastricht nog niet voorbij. Zo zijn enkele wegen nog afgesloten. En op veel plaatsen is schade aangericht. De omvang daarvan wordt pas later vandaag duidelijk als het waterpeil verder zakt. Tussen Thorn en Wessem plaatst defensie over een lengte van een kilometer zandzakken langs een dijk. Er waren al plannen om die dijk te versterken, omdat die zwak is. In Valkenburg wordt gewerkt aan een noodbrug over de Geul. De brug die er lag, is niet meer stabiel door het hoge water. Naar verwachting is de noodbrug later vanochtend klaar. De brug kwam vannacht aan in de Zuid-Limburgse plaats:

Noodbrug van Defensie aangekomen in Valkenburg - NOS