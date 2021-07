Feyenoord kent tegenstander in Conference League: Drita uit Kosovo

Feyenoord kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de nieuwe opgerichte Conference League. De Rotterdammers treffen op 22 en 29 juli FC Drita uit Kosovo. Volgende week wacht eerst een uitwedstrijd, de return is een week later in De Kuip.

Drita eindigde afgelopen seizoen als tweede in de nationale competitie en plaatste zich daardoor voor de eerste voorronde van de Conference League. Daarin rekende het over twee duels af met FK Decic uit Montenegro. Thuis won het met 2-1, vanavond zegevierde Drita met 1-0.

Drie voorronden

Feyenoord moet in totaal drie voorronden zien te overleven om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Zaterdag oefent de ploeg van trainer Arne Slot nog tegen Werder Bremen.

Vorige week haalde ex-trainer Dick Advocaat uit naar Feyenoord. Hij meent contractueel recht te hebben op een bonus wegens het behalen van Europees voetbal. Feyenoord denkt daar anders over. "Zij vinden dit kennelijk geen Europees voetbal. Dat krijgt nog wel een staartje", zei Advocaat.