Buien voorbij, maar gevaar nog niet geweken in Limburg, Duitsland en België

Inwoners van het Limburgse Hoensbroek - ANP

Limburg heeft de zwaarste buien achter de rug, maar de problemen zijn nog lang niet voorbij. De waterhoogte in de Maas gaat zich de komende dagen verplaatsen van Zuid- naar Noord-Limburg. In de buurt van Roermond wordt de piek pas morgenavond verwacht. Zaterdagavond is die piek waarschijnlijk in Venlo, en zondagavond in de gemeente Mook-Middelaar. Zo'n 300 militairen zijn op de been om te helpen bij evacuaties en andere hulpverlening. Maastricht doet een dringend beroep op de bewoners van de wijken Randwyck en Heugem om hun woning te verlaten. Het gaat daarbij om zo'n 10.000 mensen. Met een auto met megafoon wordt door de straten gereden om iedereen te bereiken met de boodschap. Er is ook een NL-Alert verstuurd naar de huishoudens in de wijken. De verwachting is dat de Maas er vannacht tussen 02.00 en 03.00 uur buiten de oevers treedt. In Roermond worden morgen in het gebied ten noorden en zuiden van de Hambeek, een zijtak van de Roer, honderden woningen geëvacueerd, omdat de Roer te veel water te verwerken krijgt. Maar er zijn ook daar zwakke plekken langs de Maas, waardoor evacuaties mogelijk nodig zijn. Morgenmiddag verwachten ze bij de veiligheidsregio de hoogste waterstand van de Maas, de Roer en de Hambeek.

Circa honderd inwoners uit de gemeente Echt-Susteren worden verplicht om vanavond nog hun woning verlaten vanwege overstromingsgevaar van de Maas. Het gaat in elk geval om inwoners van de dorpen Visserweert en Aasterberg en omgeving. Voor het hele gebied tussen de Maas en het Julianakanaal is een noodverordening van kracht: alleen inwoners en hulpdiensten mogen het gebied nog in. Ook in Valkenburg een noodverordening van kracht om ramptoeristen te kunnen weren. Als gevolg van die maatregel is het voor iedereen die niet in de gemeente woont of er niet hoeft te zijn voor dringende zaken verboden naar Valkenburg te komen. Het centrum van Valkenburg is vanwege het water slecht bereikbaar. Een brug is meegesleurd en andere bruggen zijn instabiel. Crisisoverleg Een deel van het demissionaire kabinet was vanavond bijeen voor crisisoverleg. Aanwezig was onder meer premier Rutte die de overstromingen in Zuid-Limburg "in formele zin" een ramp noemde. Het betekent dat het kabinet de Wet tegemoetkoming bij schade in werking stelt. Op die manier krijgen gedupeerden snel duidelijkheid of hun schade (deels) wordt vergoed. Rutte noemde de situatie in het gebied "zoals we allemaal kunnen zien, zonder meer ernstig". Eerder vandaag zei het kabinet al "alles op alles" te zetten om de mensen die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg te helpen. Bekijk hier beelden van Zuid-Limburg vandaag:

Ook in onze buurlanden gaat het er heftig aan toe. In het westen van Duitsland zijn tientallen mensen om het leven gekomen door het noodweer. Ook zij er tientallen vermisten, nadat verschillende huizen waren ingestort. Delen van de Duitse plaats Rheinbach, onder Bonn, worden geëvacueerd uit vrees voor een damdoorbraak. Het is volgens de brandweer een voorzorgsmaatregel, omdat niet zeker of is de dam de enorme hoeveelheden water aan kan. Vrachtwagens van de Duitse landmacht worden ingezet bij de evacuatie, meldt de ARD. Wie niet bij familieleden of kennissen kan logeren, kan worden opgevangen in het gemeentehuis. In de stad Bad Neuenahr in Rijnland-Palts werden tientallen auto's meegesleurd door het water. En ook in Eifel is de schade groot: