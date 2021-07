Zwakke start voor Luiten op Brits Open, Mickelson gedeeld laatste

Golfer Joost Luiten staat na dag één van het Brits Open op de 151ste plek. Met een ronde van 76 slagen (6 boven het baangemiddelde) hield hij slechts vier golfers achter zich bij het laatste majortoernooi van dit jaar.

Luiten noteerde één birdie, vijf bogeys en één dubbele bogey.

Luiten was niet de enige die worstelde in de eerste ronde. Ook oud-majorwinnaars Phil Mickelson, Martin Kaymer en Jason Day staan in de achterhoede. Mickelson had zelfs 80 slagen nodig en staat gedeeld laatste.

Oosthuizen aan de leiding

Louis Oosthuizen had de beste ronde op de Royal St George's Golf Club in het Engelse Sandwich. De Zuid-Afrikaan had twaalf slagen minder nodig dan Luiten. De winnaar van het Brits Open in 2010 sloeg op de achtste hole zijn eerste birdie en voegde er daar vijf aan toe.

"Ik heb in de loop der jaren geleerd op grote toernooien geduldig te blijven", zei Oosthuizen. Hij staat één slag voor de Amerikanen Jordan Spieth en Brian Harman.