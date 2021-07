Domino-effect van regenwater op komst, hoe goed zijn we beschermd?

Een camping die onder water staat in Roermond - ANP

Zelden is Limburg in de zomermaanden zo hard getroffen door overstromingen als nu. "Voor de Maas is dit uitzonderlijk, daar zien we plaatselijk een mate van waterafvoer die eens in de vijftig tot honderd jaar voorkomt", laat Rijkswaterstaat weten. De hoogste waterstanden moeten nog komen, is Nederland daarop voorbereid? De afgelopen 25 jaar zijn er grote stappen gezet in de bescherming tegen rivieroverstromingen. Daar zijn zowel de autoriteiten als experts het over eens. Er zijn bijvoorbeeld extra dijken neergezet, dijken verhoogd en versterkt, en de rivieren hebben meer ruimte gekregen om water af te voeren. 'Wake-upcall' "Maar ik denk dat er nog meer moet gebeuren", zegt Jeroen Aerts, hoogleraar klimaat- en waterrisico's aan de VU. "Dat hebben we ook wel gezien", verwijst hij naar alle schade en evacuaties door overstromingen. "We moeten deze situatie zien als een wake-upcall." De steeds heftigere schommeling in weerextremen is volgens Aerts reden om de aanpak op te schroeven. "Het stroomt vanuit de kruipruimte de kelder in", in deze video geeft een inwoner een rondleiding door haar overstroomde huis:

Pompen, dweilen en drooghouden: zo probeert Limburg de schade te beperken - NOS

De piekbelasting van de Maas ten zuiden van Maastricht wordt tussen nu en vannacht bereikt. Hoe verder stroomafwaarts, hoe langer het duurt voordat het water ook daar hoog komt te staan. Domino "Wat we zien in Valkenburg is de optelsom van al het regenwater dat in Limburg door een rivier stroomt. De komende dagen wordt nog eens al het water uit de Ardennen en het Ruhrgebied afgevoerd", zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. Hij vergelijkt het met "een domino-effect met steeds grotere stenen". In deze slider zie je hoe dat domino-effect werkt en welke extremen er worden verwacht. Let op, voor de leesbaarheid is de kaart gekanteld zodat de Maas van links naar recht weergegeven is:

Ook in de Rijn, Waal en IJssel worden hoge waterstanden verwacht met waarschijnlijk een piek rond maandag. Met de kanttekening dat de extremen bij deze rivieren in de winter nog veel hoger liggen. De circa 7000 kubieke meter water per seconde die verwacht wordt bij Lobith is bijvoorbeeld het hoogste aantal in juli sinds 1980. "Maar bij het hoogwater in de winter van 1993 was het met zo'n 12.000 kubieke meter per seconde nog substantieel hoger", zegt hoogleraar waterveiligheid aan de TU Delft Matthijs Kok. Betere afvoer Volgens Rijkswaterstaat is de situatie in de Maas vergelijkbaar met de recordmetingen van de overstromingen in december 1993. "Maar sindsdien zijn allerlei maatregelen genomen waardoor er bij vergelijkbare afvoer aan water toch minder hogere waterstanden zijn", zegt Deon Slagter, programmabegeleider bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De rivieroverstromingen van 1993 en 1995 waren de aanleiding voor het project Ruimte voor Rivieren. De waterwegen kregen extra bufferzones om de toevoer van water te spreiden en overlast te verminderen. Ook kwamen er dijken en andere maatregelen om woongebieden te beschermen bij hoogwater. "Het is de bedoeling dat dorpen droog blijven dankzij deze combinatie van maatregelen", zegt Slagter. "Of dat echt zo zal zijn, dat moeten we in de gaten houden." Alle stuwen zijn geopend in de Rijn en Maas en het lokale waterschap inspecteert uit voorzorg de dijken. Op deze kaart is te zien hoeveel dagen het duurt voordat de regen in Nederland terechtkomt:

Regenkaart - NOS / Thijs Geritz