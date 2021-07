Kritische Kelderman klimt naar vijfde plaats: 'Echt niet zo gek, eigenlijk'

Wilco Kelderman - AFP

Na een derde plaats in de Giro d'Italia (2020) en een vierde plaats in de Vuelta a España (2017) stevent Wilco Kelderman nu ook in de Tour de France af op een topklassering. In de laatste bergetappe van de Tour wist hij donderdag op te schuiven van de zesde naar de vijfde plaats. Toch kostte het Kelderman op de top van Luz Ardiden enige moeite om echt blij te zijn met die prestatie.

Meteen na de etappe, waarin hij op 34 tellen van de ongenaakbare geletruidrager Tadej Pogacar over de streep was gekomen, begon Kelderman niet voor de eerste keer deze Tour aan een verhaal over zijn benen. Ook in de laatste rit door de Pyreneeën had hij gehoopt dat die beter aan zouden voelen, dat hij nog een keer écht zou kunnen uithalen. Maar toen verslaggever Han Kock hem probeerde te overtuigen van het feit dat hij best trots mag zijn op een plaats in de topvijf, gaf de kopman van Bora schoorvoetend toe dat het inderdaad allemaal niet zo slecht is gegaan in deze Tour. "Nee, inderdaad. Het was een mooie Tour zo, tot nu toe. Een vijfde plaats, misschien kan ik nog een plekje stijgen. Vierde is echt niet zo gek, eigenlijk", gaf Kelderman toe. "Misschien moet ik het ook anders bekijken. Mijn gevoel was deze Tour niet super. Maar als je vijfde of vierde kan worden is dat wel super natuurlijk." Vierde plaats? Geletruidrager Pogacar, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz lijken met nog drie etappes tot Parijs buiten bereik voor Kelderman. Maar met een achterstand van 32 seconden op de nummer vier, Ben O'Connor, zit er met een tijdrit op komst misschien nog wel meer in voor de Nederlandse kopman van Bora.

Klassement na etappe 18

Waar het enigszins onbevredigde gevoel bij Kelderman dan vandaan komt? "Het draaide gewoon niet helemaal. Ik weet het niet. Het was net niet wat ik hoopte, bergop. Soms heb je het gevoel dat het echt lekker draait, in het ritme zit. Dat heb ik deze Tour niet gehad voor mijn gevoel." "Maar desalniettemin, het is een geweldige Tour geweest. Ook voor de ploeg, met twee etappezeges (Politt en Konrad). En we hebben het leuk samen gehad. Dat is wel mooi."

