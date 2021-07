Chaos is groot in westen van Duitsland, al bijna 50 doden door watersnood

Gebieden in het westen van Duitsland hebben te maken met een ongekende watersnood. In delen van Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland is de schade door de hevige regenval groot. Er zijn inmiddels bijna vijftig doden en nog eens vijftig tot zeventig vermisten.

Vooral de regio Ahrweiler, in het populaire vakantiegebied Eifel, is zwaar getroffen. Daar kwamen tot nu toe 18 mensen om het leven. Onder welke omstandigheden dat gebeurde is niet bekend; slachtoffers werden op verschillende plekken gevonden. Bij het dorp Schuld spoelde de rivier de Ahr zes huizen weg. Een aantal dorpsbewoners is als vermist opgegeven.

"Dit is een scenario waar niemand rekening mee gehouden heeft. De slachtoffers zijn hulpverleners en brandweermannen, maar ook mensen die in hun kelder zijn verdronken en mensen die nog iets van hun bedrijf wilden redden, maar niet op tijd weg konden komen", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek in een extra uitzending van het NOS Radio 1 Journaal.

'Water stijgt nog'

Ook in Euskirchen, ten zuidenwesten van Bonn, zijn volgens de autoriteiten 15 doden gevallen. Bewoners van de regio is verzocht om te evacueren. In het historische Trier werden vanmiddag een ziekenhuis, een verpleeghuis en een woonwijk ontruimd.

In het gebied zijn nu bijna 15.000 reddingswerkers en 500 militairen op de been om de politie te helpen bewoners in veiligheid te brengen. Met helikopters worden mensen van daken gehaald. "Op veel plekken stijgt het water ook nog, dus het blijft een gespannen situatie", aldus Van de Hulsbeek.

In overstroomd gebied zijn overal reddingsacties gaande, de chaos is groot: