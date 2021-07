Dartslegende Fordham (59) overleden; hij werd als 'The Viking' wereldkampioen

Dartslegende Andy Fordham is overleden. Hoewel hij al jarenlang kampte met gezondheidsproblemen, komt zijn dood op 59-jarige leeftijd toch onverwacht.

Fordham was een van de bekendste gezichten uit de dartswereld, vooral in de periode rond de eeuwwisseling waarin de sport een explosieve groei doormaakte. Zijn bijnaam was 'The Viking', die gezien zijn uiterlijke verschijning geen enkele toelichting behoeft.

Fordham deed geen mededelingen over zijn gewicht, maar meldde zes jaar geleden wel trots dat hij op doktersadvies 106 kilo was afgevallen.

Generatie Fordham gaf darten kleur

De generatie van Fordham gaf kleur aan het jaarlijkse wereldkampioenschap in de rokerige Lake Side Country Club, in de volksmond beter bekend als de Embassy. De organisatie was in handen van de inmiddels opgeheven dartsbond BDO, die al jaren geleden voorbij werd gestreefd door de veel professioneler opgezette PDC.