Badmintonploeg vrijdag alsnog naar Tokio, maar zonder bondscoach Bosch

De Nederlandse badmintonploeg vertrekt vrijdag alsnog richting Japan, in voorbereiding op de Olympische Spelen. Het aanvankelijke plan was om maandag in het vliegtuig te stappen, maar dat werd uitgesteld.

Een nadere analyse van een testresultaat van een van de leden van de badmintondelegatie hield de formatie van bondscoach Ruud Bosch iets langer in Nederland.

Bondscoach verliest vader

De 36-jarige Bosch ontbreekt overigens in Tokio wegens het plotselinge overlijden van zijn vader. Eefje Muskens, coach van Jong Oranje, neemt zijn taken tijdens de Spelen waar.

"We condoleren vanuit TeamNL Ruud en zijn naasten met dit verschrikkelijke verlies. We wensen de familie Bosch en hun dierbaren alle kracht toe om dit met elkaar te verwerken," reageerde chef de mission Pieter van den Hoogenband.

"Het is enorm tragisch op het persoonlijke vlak, maar ook voor hem in zijn werk als bondscoach natuurlijk een enorme deceptie. Hier had hij naartoe gewerkt met zijn sporters."