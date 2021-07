Rutte: heel Nederland is diep geraakt door overlijden Peter R. de Vries

In politiek Den Haag is geschokt gereageerd op het overlijden van Peter R. de Vries. Zijn dood heeft premier Rutte "diep, heel diep" geraakt. "Heel Nederland is diep geraakt."

De demissionair premier wijst erop dat De Vries altijd "toegewijd, vasthoudend, voor niets en niemand bang was. Altijd op zoek naar de waarheid en op de bres voor gerechtigheid. En daarom des te dramatischer dat hij nu zelf slachtoffer is geworden van groot onrecht."

De premier voegt daaraan toe dat "deze laffe daad" niet onbestraft mag blijven. "We zullen alles op alles zetten om de misdaad met alle mogelijke middelen te bestrijden."

Ook minister Grapperhaus roemt De Vries als "een moedig man die compromisloos door het leven ging. "Hij liet zich niet intimideren door criminelen. Hoe gevaarlijk ook, hij zat ze op de huid en liet zich in het openbaar keihard over ze uit."

Een buitengewoon moedig man

D66-leider Kaag schrijft op Twitter dat zijn strijd voor gerechtigheid en rechtvaardigheid "een opdracht is aan ons allen". "Om het goede te doen, ongeacht de tegenstand. Opdat recht en rechtvaardigheid zegevieren."

PVV-leider Wilders zei na het bekend worden van het nieuws: "Wat een verschrikkelijk verdrietig nieuws. Heel veel sterkte en condoleances voor alle familieleden, vrienden en collega's."

Ook CDA-leider Hoekstra zegt dat de strijd van De Vries moet worden voortgezet. Hij noemt hem een "geweldig voorvechter van de vrije journalistiek en onze rechtsstaat. Een buitengewoon moedig man, die nooit opgaf."

Rechtop sterven

PvdA-leider Ploumen refereert aan zijn levensmotto: "Liever rechtop sterven, dan op mijn knieën leven". Ze noemt Peter R. de Vries een bijzonder mens en een steunpilaar voor velen. "Nederland gaat hem intens missen."