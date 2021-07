Indrukwekkende Pogacar wint ook laatste bergrit en rijdt Poels uit bollentrui

Poels, die de etappe voor de start de belangrijkste uit zijn wielercarrière noemde, hoopte in de laatste etappe door de Pyreneeën zijn bergtrui te behouden. Daarom had hij in eerste instantie zijn zinnen gezet op de bergpunten op de Col du Tourmalet; de eerste berg van de buitencategorie.

Tadej Pogacar heeft in de laatste bergrit van de Tour de France een dubbelslag geslagen. De Sloveense geletruidrager, die ook woensdag de sterkste bergop was, won de rit door op weg naar Luz Ardiden opnieuw af te rekenen met Jonas Vingegaard en Richard Carapaz.

Dat bleek ijdele hoop, want Pogacar was opnieuw een klasse apart bergop.

Het Franse Openbaar Ministerie heeft laten weten dat er een vooronderzoek is gestart naar beschuldigingen van dopinggebruik.

De voorbereiding van Wout Poels op de "belangrijkste dag uit zijn loopbaan" was niet ideaal. De Franse politie deed woensdagavond een inval in het rennershotel van Bahrain , waarbij trainingsresultaten werden opgevraagd en de teambus en hotelkamers werden onderzocht.

De laatste bergetappe in de Tour de France was kort (130 kilometer), maar pittig met twee cols van de buitencategorie; na de Tourmalet lag de finish na 13,3 kilometer klimmen (7,4% gemiddeld) op de top van Luz Ardiden.

In de relatief vlakke aanloop naar de twee Pyreneeënreuzen wisten vijf renners weg te rijden, waaronder Poels ploeggenoot Matej Mohoric en wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Op de Tourmalet kregen de twee ritwinnaars gezelschap van nog acht collega's, maar al snel spatte die groep uiteen in de mist. David Gaudu (FDJ) en Pierre Latour (TotalEnergies) reden het best omhoog en in de afdaling liet Gaudu zijn Franse landgenoot achter, maar op tien kilometer van de streep werd ook hij bijgehaald door het uitgedunde peloton.

Ineos bepaalde vanaf de Tourmalet het tempo in de groep met klassementsrenners. Daarna reed Rafal Majka nog even op kop voor Pogacar en met nog ruim 3 kilometer te gaan nam de geletruidrager het initiatief over.

Kelderman naar vijfde plaats

Wilco Kelderman kon niet volgen, maar Vingegaard, diens ploeggenoot Kuss, Richard Carapaz en Enric Mas wel.

In de laatste kilometer moest Kuss het groepje laten gaan. Vlak daarna plaatste Mas een aanval, die Pogacar glansrijk wist te counteren. In de laatste 600 meter konden Vingegaard en Carapaz de oppermachtige Tourwinnaar van vorig jaar niet meer terugpakken.

Rigoberto Uran, die woensdag al van de tweede naar de vierde plaats in het klassement was gezakt, moest de groep met favorieten al op de Tourmalet laten gaan. Kelderman kwam 34 seconden na Carapaz over de streep en schoof daardoor op naar de vijfde plaats.