RIVM: 11.064 nieuwe coronabesmettingen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 11.064 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 606 meer dan gisteren. Het is voor het eerst sinds Eerste Kerstdag, bijna zeven maanden geleden, dat in 24 uur tijd meer dan 11.000 positieve tests zijn geregistreerd.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 9191 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is vier keer zo veel als de zeven dagen daarvoor.